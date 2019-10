Los Bs 3,7 millones del dron serán para la Policía

La Policía no tendrá el dron, pero sí la plata para invertir en proyectos de seguridad ciudadana. Tras la devolución de los Bs 3,7 millones por parte de la empresa Westeco, por la adjudicación del dron, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra entregará este dinero a la Policía, como parte de los recursos del IDH destinados por ley a la seguridad ciudadana.



Así lo anunció oficialmente el secretario de Comunicación del municipio, Jorge Landívar. "Este dinero ha sido inscrito en el POA para seguridad ciudadana, por lo tanto no puede ser utilizado en otro propósito. Ayer la Alcaldía se contactó con el comandante general de la Policía Nacional para decirle que hay Bs 3,7 millones a disposición de esa institución para seguridad ciudadana. Ellos deberán definir cómo se invierte, pero debe ser en seguridad. Entiendo que el comandante general de la Policía ha recibido con beneplácito la noticia", explicó Landívar en una entrevista de una red televisiva.



Se sabe que el dinero será entregado de acuerdo a los proyectos presentados por la Policía.



Según el secretario, la Policía debe definir cómo y cuándo invierte ese dinero dentro de lo que es la seguridad ciudadana. También aclaró que como el dron está precintado por la Fiscalía, será esta instancia la que decida qué se hace con ese equipo.



Sobre la situación de Paúl Cuéllar Bejarano, titular de la empresa Westeco, que está preso por este caso y que ayer pidió su libertad tras la devolución del dinero, Landívar consideró que "no corresponde", aunque dejó en manos de otras instancias la decisión.



En todo caso, aclaró que solo el proceso civil se extinguirá por la devolución del dinero, pero que una vez salga el resultado de la auditoría que se está haciendo sobre el cuestionado contrato para la provisión de este dron a la Policía, se verá si hay funcionarios municipales responsables y se iniciará el debido proceso penal a través de la Fiscalía. Por lo tanto, la investigación continúa.