Ven desorden en fallo del Tribunal Constitucional por preavisos

Asambleístas del oficialismo y el propio Gobierno observaron que la Sentencia 0009/17 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declara inconstitucional el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, creó un desorden en las normativas laborales que podría perjudicar a los trabajadores del país.“El fallo pone en vilo a una serie de situaciones normadas en el artículo 12. No entendemos que se haya derogado en bloque todo el artículo. Esto genera mucho desorden”, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.La diputada Susana Rivero dijo haberse sorprendido con la sentencia y observó que “las modalidades de los contratos laborales quedaron en el limbo, ya que no hay otra regulación”.Se inclinó por desarrollar una nueva norma que regule estas relaciones de trabajo y garantice el rol fundamental del Estado, que es garantizar la estabilidad laboral.Entre tanto, la Asamblea ha congelado el proyecto de Ley de Estabilidad Laboral que se aprobó en la Cámara de Diputados y pasó a Senadores.El presidente de la Cámara Alta, Alberto Gonzales, sostuvo que la normativa no está siendo considerada y que “si amerita, lo estaremos evaluando”.Mientras tanto, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, luego de una reunión con el presidente Juan Evo Morales, dijo que el Ejecutivo reconoció que no deben existir cartas de preaviso, utilizadas “de manera abusiva” por los empresarios.El viceministro de Movimientos Sociales, Alfredo Rada, declaró que al Gobierno le preocupa la creación de nuevas causales de despido de los trabajadores