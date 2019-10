Evo abre actos oficiales a candidatos en campaña

El presidente Evo Morales tiene claro el panorama. Sabe que no puede promocionar a los candidatos oficialistas para las elecciones regionales en eventos de gestión pública. No lo hará directamente, pero sus postulantes sí estarán en los actos de entrega de obras, los saludará y les enseñará cómo hacer gestión. Así, Morales relativizó la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que prohibió a las autoridades del país promocionar a sus candidatos para las elecciones 2015 en entregas de obras y actos oficiales.



El presidente dijo que acatará la decisión del Órgano Electoral, pero no está de acuerdo en que los postulantes no sean parte de los eventos oficiales. Por eso, dijo, los candidatos no pasarán desapercibidos en las entregas de obras. Evo advirtió que los saludará, los nombrará y les mostrará cómo hacer gestión.



Ayer, el TSE recordó que está prohibido que las autoridades participen de forma activa en las campañas electorales en horarios de trabajo y que los candidatos protagonicen la entrega de obras en actos oficiales.

“Estamos obligados a respetar (la resolución). Una cosa es proclamación y otra entrega de obras, comparto con el TSE y vamos a respetar, pero tampoco podemos prohibir que ningún candidato asista a la entrega de obras, tienen derecho a participar. No puedo botar a los candidatos, hay que saludarlos, ya sean de otros sectores. Más bien se preparan cómo hacer obras y fiscalizar”, detalló Morales en conferencia de prensa.



La prohibición

El TSE emitió una resolución la pasada gestión que prohíbe a las autoridades participar de “forma activa” en la campaña de los candidatos a las elecciones 2015. También, los postulantes a las gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejalías están impedidos de participar en la entrega de obras y de gestión.



La vocal Dina Chuquimia explicó que los candidatos pueden ser parte de los actos como “individuos pasivos” y no como “parte activa”. Es decir, los postulantes pueden estar en el público, pero no están permitidos de estar la testera o dar discursos.



“La resolución es la 347 y fue aprobada la pasada gestión. Esta resolución prohíbe también el uso de símbolos patrios en actos electorales. Ahora, los candidatos pueden estar dentro de un acto público, prohibir eso sería cortarles el derecho al libre tránsito”, dijo Chuquimia.



La vocal acotó que cada tribunal electoral departamental procesará las denuncias que lleguen por el incumplimiento de la resolución 347.



Visitarán los actos públicos

La dirigente Leonilda Zurita adelantó que los candidatos masistas de cada región visitarán los actos públicos en los que participe el jefe de Estado.



“Los candidatos (...) deben estar en las entregas de obras, pero en estos actos no serán proclamados”, remarcó Zurita.

La oposición, según el diputado de Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral, respetará la resolución del TSE. “Nuestros candidatos hacen campaña casa por casa, no se favorecen del dinero ni de los bienes del Estado”, consideró