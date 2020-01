Anti-Trump presenta su candidatura presidencial

Evan McMullin, exagente de la CIA y exdirector de política del Partido Republicano en la Cámara de Representantes de EE.UU. confirmó este lunes que presentará una candidatura presidencial independiente para atraer a los conservadores que rechazan a Donald Trump, el aspirante oficial de la formación.



En un comunicado enviado a la cadena ABC News, McMullin aseguró que "nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto".



"Estados Unidos merece algo mejor que Donald Trump o Hillary Clinton. Me ofrezco humildemente como un líder que puede dar una opción a millones de conservadores desafectos", explicó el nuevo aspirante.



McMullin, exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), es un experto en política de Defensa y Exteriores, pero resulta poco conocido entre los estadounidenses, lo que le augura pocas posibilidades de convertirse en una alternativa real a Trump.



Según la cadena MSNBC, McMullin, que nunca ha ocupado un cargo electo, lanzará oficialmente su campaña hoy con el apoyo de importantes donantes republicanos, que no quieren respaldar la candidatura de Trump.



McMullin ha sido muy crítico con Trump desde antes de su nominación como candidato oficial del Partido Republicano para la Presidencia.



El exempleado de la CIA ha sido el único aspirante, en formalizar una candidatura alternativa al magnate, después de meses de rumores sobre terceras opciones cercanas a los republicanos.



Trump, que nunca ha militado en el Partido Republicano o ha ocupado con un cargo electo, se consiguió el mes pasado la nominación en la Convención Nacional Republicana en Cleveland (Ohio) sin la presencia de algunas de las principales figuras de la formación.



Los choques entre Trump y varios representantes de la cúpula republicana no han cesado. Algunos miembros del partido hayan llegado a asegurar que votarían por la candidata demócrata, Hillary Clinton, o se centrarían en apoyar las candidaturas conservadoras en las elecciones legislativas