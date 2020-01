Si usas Spotify cambia tu contraseña ahora mismo

Una lista que contiene cientos de datos de cuentas de Spotify, incluyendo correos electrónicos, nombres de usuario, contraseña, tipo de cuenta y otros detalles ha aparecido en la web Pastebin, lo que ha puesto en riesgo información confidencial de los usuarios de este servicio de música en línea.



La web de tecnología Techcrunch realizó un muestreo aleatorio de las víctimas de la filtración y confirmó que sus datos fueron robados, en algunos casos se cambiaron las contraseñas, se alteró información o se modificaron listas de reproducción y preferencias.



Un comunicado de Spotify asegura que su web "no ha sido hackeada" y sus "registros de usuarios son seguros".



No está claro de donde se adquirieron los detalles de las cuentas, en particular, ya que es información exclusiva que posee este servicio de streaming, uno de los más populares de todo el mundo.



Para evitar que seas víctima de la filtración se recomienda que cambies tu contraseña lo más pronto posible y cada cierto tiempo la vayas renovando, de manera que no seas vulnerable al robo de datos.