Desbloquean protesta por más recursos para La Paz

Efectivos de la Policía Boliviana desbloquearon la ruta entre La Paz y Oruro, en el sector de Calamarca, donde algunos comunarios salieron a protestar en respaldo al Gobernador, Félix Patzi, que demanda más presupuesto para obras en el departamento.



Un reporte de "Radio Líder" indica que tras la llegada de refuerzos, los efectivos, luego de un diálogo con el dirigente, procedieron a retirar a las personas apostadas en plena vía. Para hoy se anunció un bloqueo genera de caminos en esa región del país.



Conoce más: Tránsito señala que no se registra ningún bloqueo



Esta mañana el vicepresidente Álvaro García Linera calificó como un "fracaso" la protesta, establecida por un cabildo, en pos de conseguir un 4% de la coparticipación tributaria y posibilitar el debate, por tiempo y materia, del pacto fiscal.



"Las gobernaciones no son para clientela de funcionarios que salen a bloquear caminos que, por cierto, es un es un fracaso. Hay bloqueos de caminos. Hay funcionarios públicos que quieren bloquear en la Apacheta y no se les va a permitir", dijo la autoridad en conferencia de prensa.



Lea también: Alcaldes piden reunión de "urgencia" por pacto fiscal



Esta mañana la Dirección Nacional de Tránsito señaló que no existía ningún punto de bloqueo y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó de "políticas" las movilizaciones y señaló que "la gente no quiere perjuicios".



Imagen antes del desbloqueo: (Foto, Radio Líder),