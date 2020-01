Netflix pone en riesgo la televisión por cable

Netflix, que en julio anunció que planea gastar más de 6.000 millones de dólares en su programación para el próximo año, se ha convertido en una de las mayores casas productoras televisivas y, para otras cadenas, es difícil seguirle el paso.



“Está comenzando a matarnos a los pobres de televisión por cable”, dijo Bonnie Hammer, directora de NBC Universal y responsable de 10 cadenas bajo la marca, durante un panel de ejecutivos de televisión organizado por la revista de entretenimiento The Hollywood reporter.



En el evento, Nancy Dubuc, presidenta de A&E, reconoció que ofrecer costos de producción competitivos puede ser “un dolor de cabeza”, pero que generalmente eso se define si la historia final es fiel a la marca. Este año, Netflix llegó a los titulares por gastar supuestamente más de 120 millones de dólares para producir la serie The Get Down, que se estrenará este 12 de agosto.



Ya en una encuesta de mayo del sitio allflicks.net, se mencionaba que el 76% de los suscriptores de Netflix pensaban que la compañía remplazará la televisión tradicional.



Pero también está el tema de la calidad: “Gastar mucho dinero no significa hacer televisión de calidad” ni tampoco es garantía de audiencias altas, señaló el director de HBO, Richard Pleper.



El alto perfil en pantalla y el talento detrás de cámaras no compra el éxito, tal y como muestra el programa Vinyl, de HBO. La serie, cuyo productor ejecutivo es Martin Scorsese, iba a filmar una segunda temporada pero la cadena finalmente decidió no continuar con el proyecto.