Embajador chileno llega a Bolivia y ofrece diálogo

El embajador chileno en misión especial para asuntos regionales, Gabriel Gaspar Tapia, llegó a Santa Cruz este martes por la tarde para mantener reuniones con diplomáticos chilenos y, en una entrevista exclusiva con EL DEBER, reiteró al Gobierno nacional reestablecer el diálogo "aquí y ahora".



Gaspar habló, entre otros temas, de la demanda marítima que Bolivia sigue contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. "Chile ofrece relaciones diplomáticas, aquí y ahora, sin condiciones", planteó el embajador de origen aimara.



El diplomático chileno dijo que para la reanudación de las relaciones bilaterales con Bolivia tiene que haber voluntad política de ambos gobiernos. "Chile no suspendió el diálogo, no fuimos nosotros quienes cortamos las relaciones bilaterales", precisó.



Gaspar no detalló qué autoridades nacionales fueron invitadas a la actividad en el Consulado de Chile en La Paz, pero considera que es un grupo considerable.



"Mañana los hemos invitado al Consulado General de Chile para una actividad, esperamos ahí poder tener un saludo. Lo fundamental es trabajar con nuestro cónsul general. La Cancillería boliviana ha sido informada", explicó.



El equipo jurídico chileno está trabajando en la memoria que presentará ante la CIJ y Gaspar aseguró que se respetará las fechas definidas. “Estamos en una nueva etapa… dadas las resoluciones de la CIJ ahora se pasan examen del contenido y por tanto eso obliga a un nuevo rediseño. Estamos respondiendo a las nuevas necesidades que tiene el juicio”, explicó.



Gaspar fue subsecretario de las Fuerzas Armadas antes de ser nombrado embajador en misión especial. En octubre pasado lo convocaron para conformar el grupo de expertos que reforzaron el equipo de asesores de la defensa chilena ante la demanda de Bolivia en La Haya.



La entrevista con el embajador chileno fue solicitada en diciembre de 2015 vía correo electrónico y él accedió a responder un cuestionario. Luego cambió de opinión y prefirió responder la entrevista en persona debido a que venía al país para una reunión en el Consulado general de Chile en Bolivia.





Perfil



Gabriel Eduardo Gaspar Tapia nació en Arica el 24 de abril de 1949. Hijo y nieto de dirigentes sindicales ferroviarios, pertenece a la etnia aimara. Estudió Derecho en la Universidad de Chile.



Fue uno de los fundadores del Movimiento de Acción Popular Unitaria (Mapu). Salió exiliado en 1975 a México. Regresó a su país en 1992 y se incorporó como asesor al Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile.