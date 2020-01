Diez señales de que tu colega te odia en secreto

Definitivamente no hay que ser un genio para descubrir que cerca tuyo hay alguien que te detesta solapadamente y finge que es buena persona. Si aún tenés dudas, esta nota te ayudará a confirmar o descubrir a esos o esas hipócritas para que tomés tus previsiones.



El portal cosmoenespanol da 10 tips para alertar sobre esos inconvenientes en el trabajo en el tema de relaciones humanas.



1. Sentís que no le caes bien. Puede ser que solo esté en tu cabeza, pero también puede ser que tengas razón. Si te tratan de manera diferente a todos los demás, definitivamente significa algo.

Lo mejor que puedes hacer es confiar en tu instinto y buscar más señales que afiancen tu sentimiento.



2. No sonríe cuando estás cerca. No, no estamos hablando de la seriedad de cuando está de mal humor. Si tu colega se esfuerza por no sonreír cada vezque estás en un cuarto con él o ella, definitivamente algo anda mal.



3. No mantiene contacto visual con vos. Es difícil mantener contacto visual con alguien a quien no respetás o que te cae mal. Esto es para evitar que la otra persona detecte hostilidad de tu parte. Si tu colega no te mira a los ojos mientras habla con vos, es porque quiere evitar transmitir de más.



4. Te evita. No hay que ser un genio para detectar esto. Si ves que siempre usa el ascensor y hoy precisamente estás ahí, entonces prefiere usar las escaleras, no es porque hoy decidió ser una persona más sana.



5. Comienzan los rumores. Esta actitud inmadura es más común de lo que creés. A ella o a él le caes mal, obviamente quiere que más gente te odie y por eso comienza a decir cosas malas de vos.



6. Te ignora. Si no te dice buenos días al llegar o buenas noches al irse, y a todos los demás sí, seguro es porque le caes mal.



7. Son cortantes. Está bien, hay personas así y más en un ambiente laboral y no precisamente significa que le caes mal. Pero, si con todos los demás es diferente y solo con vos es cortante, ¿qué otra señal querés?



8. Lenguaje corporal negativo. Puede ser el típico "ojos en blanco" cuando decís algo o que constantemente te de la espalda.



9. No sos parte del "chiste local". En una convivencia sana es normal que surjan los chistes y las bromas. Si no te incluyen en esa conversación divertida o no te invitan a los eventos sociales que tienen fuera del trabajo es porque no les gustás y no te incluyen en el equipo laboral.



10. Constantemente está en desacuerdo con vos o no te llama por tu nombre. Si de 10 cosas que proponés, ocho te las critica y trata de rechazarlas, significa que tu "coleguita" no te quiere y obviamente tampoco a tus ideas.