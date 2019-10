Bajan al 5 % previsión del promedio de crecimiento

De un 5,8% a un 5% bajó la previsión de crecimiento económico, en promedio, de Bolivia hasta 2020, según un "desmentido" que realizó el propio presidente Evo Morales. La proyección está incluida en el Plan de Desarrollo.



El primer mandatario explicó que se trata de un debate interno que existió con sus colaboradores, con los que "pueden haber diferencias", razón por la que se realizó el ajuste al documento debatido en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



Morales garantizó además una inversión pública de 48.574.000 dólares hasta el 2020. El Plan incluye la reducción de la extrema pobreza de 17,3% a 9,5$, además de pretender que el Producto Interno Bruto (PIB) nominal llegue a 57.000 millones de dólares y el PIB per cápita a 5.000 dólares.



La autoridad no dio mayores explicaciones sobre la modificación de la previsión y se limitó a anunciar fuertes inversiones a las áreas de hidrocarburos, minería e energía, ratificando además que la caída del petróleo no afectará al país.



