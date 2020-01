Roger Pinto anticipa su retorno al país en 2018

El exsenador de oposición Roger Pinto anticipó que retornará a Bolivia en 2018. El refugiado político permanece en Brasil desde 2013, cuando fue transportado en un vehículo diplomático hasta la vecina nación.

"Hay que volver, no vinimos para quedarnos y no dejaremos nuestros huesos por estos lados. Llegará el momento y muchos tendremos que volver o la historia nos olvidará. Esta (Brasil) no es nuestra patria y nuestra partida nunca fue para siempre", dijo en entrevista con Erbol.

El político de línea contraria al presidente Evo Morales dijo que espera retornar a la actividad política y construir una opción democrática al actual Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Siempre me preocupó el país, la democracia, los presos políticos", agregó el exrepresentante del departamento de Pando, que permaneció 455 días encerrado entre el 28 de mayo de 2012 y el 23 de agosto de 2013, en un ambiente en la embajada de Brasil en La Paz.

Hace algunas semanas se conoció que fue declarado culpable por el delito de conducta antieconómica y lo condenó a cinco años de privación de libertad en la cárcel de Villa Busch. La justicia lo sentenció a cinco años de cárcel.

El Gobierno de Michel Temer decidió premiar con el más alto honor de la diplomacia brasileña a quienes ayudaron a que Pinto saliera de Bolivia en agosto de 2013.