El precio del petróleo termina en fuerte alza

El precio del petróleo subió fuertemente el lunes en Nueva York, donde un alza de las tarifas sauditas estimuló un mercado ya tranquilizado por el acuerdo entre Teherán y las grandes potencias, considerado demasiado limitado para reactivar inmediatamente las exportaciones iraníes.



El precio del "light sweet crude" (WTI) para entrega en mayo ganó 3 dólares a 52,14 dólares por barril al cierre del New York Mercantil Exchange (Nymex).



En Londres, donde los intercambios se redujeron por ser lunes de Pascuas, el barril de Brent subió 3,17 dólares, a 58,12 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE).



"El mercado está animado por el hecho de que la empresa pública saudita, Aramco, subió sus tarifas para sus clientes asiáticos", destacó Bart Melek, de TD Securities.



El mercado observa con atención el comportamiento de Riad, principal actor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El organismo contribuyó ampliamente a la caída de los precios al no bajar el techo de su producción.



Los precios, que han caído a menos de la mitad de su valor desde junio, oscilan desde finales de febrero en torno a los 50 dólares el barril en Nueva York.



Acuerdo con Irán



Bart Melek aseguró que "está claro que el petróleo iraní no va a inundar el mercado mundial por el momento".



Irán y el llamado grupo 5+1 (Francia, Reino Unido, Estados Unidos, China, Rusia y Alemania) anunciaron el jueves en Suiza los "parámetros" de un acuerdo marco histórico sobre el programa nuclear iraní negociado desde hace 18 meses. Deberán ahora resolver los difíciles detalles técnicos para lograr un acuerdo definitivo antes de la fecha límite del 30 de junio.



El mercado petrolero neoyorquino no había reaccionado totalmente a este anuncio, que ocurrió sobre el final de la sesión del jueves, debido a que permaneció cerrado el viernes santo.



"Es el marco para un acuerdo con Irán, no es un acuerdo", afirmó Phil Flynn, de Price Futures Group. "A priori, no habrá un acuerdo con Irán antes del 30 de junio, y la experiencia demuestra que este plazo probablemente no será respetado".



"Luego, aún faltará que el país sea visitado por los inspectores" de la AIEA, continuó. "Luego, ellos tendrán que dar su aval a Irán. El petróleo iraní tardará al menos un año en volver a entrar al mercado mundial, y de aquí a allá, la sobreabundancia de crudo debería reducirse".