El MAS decide nombre del nuevo Defensor

El presidente Evo Morales y la bancada del Movimiento al Socialismo decidirán el nombre del futuro Defensor del Pueblo esta noche en una reunión que se realizará en la residencia de San Jorge, informó la jefa de bancada de La Paz, Mireya Montaño.



Antes de ello, las bancadas departamentales del MAS se reunirán durante esta jornada para analizar a quién de los 24 postulantes respaldarán. No descartan elegir un nombre o llevar una terna a la reunión que se realizará en la residencia de San Jorge.



"Sí, esta noche podemos decidir mandar una terna, también vamos a debatir porque tal vez haya un consenso por una sola persona. Debatiremos en la bancada de La Paz, posteriormente debatiremos con los nueve departamentos para este tema del Defensor del Pueblo", declaró Montaño.



La reunión con el Mandatario se realizará a las 20:00. Antes, las nueve bancadas se encontrarán para consensuar un nombre o en su caso llevar una terna. La bancada de La Paz empezará el análisis sobre los candidatos a las 18.00.



"Para determinar algún o a uno de los candidatos para plantear y consensuar entre los nueve departamentos y elegir mañana al nuevo Defensor del Pueblo", declaró Montaño.



El diputado Lino Cárdenas (MAS) aseguró que la decisión sobre quién asumirá la dirección de la Defensoría del Pueblo por los próximos seis años serán los asambleístas y no el Órgano Ejecutivo.



Oposición



Unidad Demócrata (UD) aún no ha decidido si respaldará a alguno de los postulantes seleccionados por la comisión Mixta de Constitución. La jefa de bancada en Diputados, Lourdes Millares dijo que esta fuerza política se reunirá para tomar una decisión. No obstante recordó que el MAS tiene los dos tercios para elegir al Defensor.



El Partido Demócrata Cristiano tampoco se ha reunido para tomar una decisión si es que se abstienen o si es que respaldarán a alguno de los aspirantes. La diputada Norma Piérola lamentó que su jefe de bancada, Helmult Salinas, no los haya convocado para asumir una posición.



Este viernes, la Asamblea Legislativa designará al Defensor que sucederá a Rolando Villena. En medio de observaciones y temores de la oposición que se trate de un afín al Gobierno.



Este 13 de mayo, Villena cumple seis años al frente de la Defensoría, fue elegido con el respaldo del MAS, porque tenía dos tercios para la designación.