“Soy de los mejores técnicos de Perú”

Julio César Uribe sigue dando que hablar, ahora desde San José, equipo que asumió con el desafío personal de tenerlo como protagonista en la pelea del título del fútbol boliviano, bajo una característica de ataque constante ya sea jugando de local o de visitante.

A sus 60 años, el exseleccionador peruano, tiene el desafío personal que a través de sus logros con el equipo orureño siga ratificándose como uno de los mejores técnicos de su país y del continente. Frontal, humilde y sincero, el ‘Diamante’, ese 10 contemporáneo a Diego Armando Maradona, que hizo furor con más de 300 goles y varias asistencias, conversó con DIEZ sobre las perspectivas que tiene y su opinión sobre el fútbol boliviano.

¿Qué aspectos lo convencieron para asumir el desafío que le planteaba San José?

Ratificar que estamos dentro de los dos o tres mejores técnicos del Perú, por algo fui seleccionador dos veces, trabajé en México, Colombia, en China y en todo lugar. A Dios gracias, con buenas respuestas. En equipos del Perú resolviendo problemas que no elegí, salvando siempre categorías y jugando bien al fútbol.

Eso te hace competitivo, con una hoja de vida muy productiva, pero hay factores externos que son nauseabundos y no vale la pena no enfrentarse en el mismo medio, sino salir a ratificar tus capacidades afuera, entonces un equipo que pensó en ti, que confía en ti, más allá del clima, de la ciudad, apuesta porque uno puede llevar a buen puerto el propósito del club. Por ello coincidimos y aquí estamos.

¿Esperaba tanto cariño de la gente de Oruro?

Es muy agradable y la gente se da cuenta cuando uno es sencillo, es correcto como persona, cuando es un servidor del fútbol que viene a ayudar a los demás a alcanzar sus propósitos de vida, y sus propósitos dentro el fútbol. Esa es la misión del técnico, no es para lastimarlos, entonces la relación es muy buena, es transparente, es honesta y eso en el fútbol muy difícilmente se encuentra. Así que estoy muy agradecido, contento y espero dar los mejores resultados al club con este nuevo grupo, donde nos hemos identificado muy rápido de lo que queremos y hacia dónde queremos ir.

¿Qué factores primaron para la aprobación de los nuevos refuerzos de San José?

Sus cualidades técnicas. Los jugadores atraviesan muchos momentos difíciles, como consecuencia del mal manejo del grupo. Grupos dispersos, desunidos, bajos niveles de forma, problemas emocionales, entonces no logras compactar un grupo. Cuando un grupo está sano emocionalmente y comprometido por las razones por la cual forma parte del club, tiene que hacer su trabajo bien, porque entrena bien. Entonces queremos estar entre los mejores y, bueno, vamos a trabajar mucho para que así sea.

¿Qué parámetros toma en cuenta para elegir jugadores?

Yo con dos jugadas, con dos gestos técnicos me doy cuenta si un jugador es bueno o no, y obviamente siempre priorizo el jugador de capacidades técnicas. Que puedan darte un buen pase, puedan darte una dirección, puedan cambiarte el ritmo, que sea hábil, que sea veloz. Estoy tranquilo porque tenemos un buen equipo.

Para pelear el título de campeón...

Nos falta incorporar un par de defensas, nos está llegando un nuevo generador de fútbol, un ‘10’, nos está llegando otro atacante, entonces, estamos bien. Vamos a tener alternativas no como el pasado cuando no tenías con qué resolver, ahora sí tenemos, es más, estoy convencido de que tenemos mejor plantel.

San José juega en ciudad de altura, como Bolívar y The Strongest, pero hace rato que no consigue títulos, ¿Qué tan determinante es este factor con relación a equipos del llano?

La altura es un factor para algunos equipos, pero no para todos, acá hay que aprovechar para jugar al fútbol y ser mejor que ­­­el adversario, para eso hay que prepararse y lo estamos haciendo.

¿Cuál es la mayor experiencia que saca de su paso por el Mundial de España 1982?

Hay una parte agradable y otra desagradable. La agradable es cuando la selección fue unida y sólida, respetuosa, solidaria y espectacular, entre compañeros y amigos, logramos el éxito clasificando al Mundial. Cuando estuvimos en el Mundial ya no fuimos ni compañeros ni amigos, ni nada, la desunión fue el común denominador, y la desunión fue el sinónimo de fracaso. Si soy parte de un grupo que le gusta estar unido y respetar, y por ahí hay otros compañeros que no, por ahí si no hay un líder, el grupo termina rompiéndose y eso es lo que pasó.

¿Qué diferencias existen entre ese Perú temido de la década de los 70, incluso 80, al actual?

Perú era una selección respetada y los rivales se preocupaban mucho de no dejarle jugar. Hoy es al revés. Perú trata de no dejar jugar primero y después juega, entonces la calidad y los tiempos no son los mismos, pero hay que adecuarse a los cambios, nada es eterno, hay que respetar a la generación actual, hay que apoyarla, alentarla a que sigan creciendo, que den su mejor esfuerzo para alegrar a 30 millones de peruanos y generar conciencia con mucha humildad y mucho equilibrio, que el jugador absurdamente, estúpidamente la pierde de raíces. Se olvidan cuando no eran nada y cuando tienen un poquito de fortuna se desubican.

¿Por qué es tan difícil que Perú se clasifique a un Mundial?

Bueno, no hay capacidades. La clasificación tienes que buscarla mucho, hay gente que es mejor que tú nada más, y tienes que saber aceptar y prepararte para superarlos de cara al futuro. De esa manera puede ser que en un momento con trabajo y perseverancia lo vencerás.

A Perú y a Bolivia se la compara mucho internacionalmente porque hace rato que no consiguen cosas importantes, ni como clubes ni como selección, ¿qué está pasando?

Tienes que analizar tu realidad... Si tu realidad es poco profesional, los ritmos, la mentalidad, el profesionalismo, cómo quieres crecer si no eres buen profesional, si no mejoras los ritmos, si no eres honesto, si no eres transparente y no eres exigente, si no eres buen profesional, ¿Cómo quieres mejorar? Con voluntad.

Lo más absurdo que se habla en el fútbol es que tuvo voluntad: ‘lo dieron todo’, todos tienen voluntad en el fútbol pero el fútbol es tema de capacidad, tú o yo, quién es mejor, hay mucha gente que vende humo pero bueno cada quien dice, pero eso no importa, yo trato de ser honesto con todos nada más. Tengo mi verdad y es una verdad que me ha dado resultados.

En Perú los jugadores pueden definir la llegada o salida de un entrenador como ocurre en otros lados. Usted abandonó San Martín y Unión Comercio por algo parecido, ¿no?

Es una percepción equivocada. En el momento que yo estuve pedí ocho refuerzos y el equipo tenía un punto menos de lo que debía tener. El presidente tomó su decisión y bueno es su decisión y hay que aceptarla, pero no se sabe en qué posición quedó. Incorporando siete jugadores, ya los contrató, cuando yo estuve no los contrató, y ahora que ya contrató siete miren dónde están, entonces quién tiene la razón.

Cuando el presidente quiere saber más que el técnico estamos jodidos y eso hay que aceptarlo porque ellos contratan pero bueno, no le agacho la cabeza a nadie, lo recibo. Recuerden que San Martín fue considerado el equipo que mejor fútbol jugaba y después disputamos la final con Alianza Lima, potencié a todos los jugadores, encontré ese equipo con menos quince y, sin contrataciones, terminó con más siete. ¿Eso no es trabajo?, San Martín tuvo cinco jugadores en la selección, entonces yo siempre hice mi trabajo bien.

Ahora que los presidentes no te valoren, ya es otro tema. Siempre me siento tranquilo, porque con el tiempo siempre uno tiene la razón, porque uno es honesto, no está para lastimar a nadie, ni mentir a nadie.

En el poco tiempo que lleva dirigiendo en Bolivia, ¿qué impresión tiene de nuestro fútbol?

Parecido al nuestro, hay partidos de buen nivel, hay buenos equipos, pero como todo, tiene que mejorar el arbitraje también. El arbitraje y la localía son muy influyentes, uno debe ser respetuoso de lo que ellos determinen, pero deben identificarse más con sus responsabilidades de imparcialidad. El fútbol no mejora.

Cuando tu logras el éxito con esfuerzo, cuando nadie te regala lo disfrutas, pero cuando te lo regalan eso no se disfruta. Hay que mejorar todos, y ojo, seguramente los dirigentes también porque hay buenos dirigentes que cumplen con los jugadores, hay que cumplir. El presidente de San José (Wilson Martínez) lo que está haciendo es impecable, es sorprendente, en corto tiempo está cumpliendo con lo que me dijo, darme los jugadores que yo iba a solicitar para tener mejor respuesta, ahí está, eso es ser profesional y es nuevo. Entonces los que no son buenos y no hacen bien las cosas, aprenderán de este nuevo lo que se debe hacer. Así de simple.

Si usted tuviera el poder de cambiar, ¿adónde apuntaría de entrada?

La parte organizativa, la parte de infraestructura de algunos clubes, de buscar que todos mejoren para que el espectáculo mejore. Si el espectáculo mejora, la gente va más a los estadios, vendrán mejores resultados a nivel internacional y todos se van a beneficiar, pero hay que invertir.

Los técnicos queremos ser los mejores y tenemos que tratar de ser buenos profesionales. Igualmente los jugadores, los dirigentes, igualmente los periodistas, igualmente el aficionado que aprende a conducirse bien. Todos tenemos responsabilidades, esto es profesionalismo, pero como todos vivimos en el mundo de la señalización.

Este tiene la culpa, el otro tiene la culpa, yo creí que el tema de señalización era un tema de tránsito, nada más, pero ahí está. Hay que mirarse uno en el espejo y decir qué importante soy, estoy haciendo bien las cosas con el fútbol, con la vida, y cuando uno haga esa reflexión habrá mejores respuestas.