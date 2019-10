Una periodista procesa a María Galindo por discriminación

La periodista de la Agencia de Noticias Fides (ANF), Isabel Gracia, inició ante la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) un procedimiento sancionador contra María Galindo, a quien acusó de discriminación fundada en razones de color, origen, cultura, nacionalidad y condición económica o social.



Según Gracia, el acto discriminador de Galindo ocasionó el menoscabo de sus derechos al honor, propia imagen y dignidad, recogidos en los artículos 14 y 21 de la Constitución Política del Estado (CPE).



La periodista fue invitada el 26 de mayo al programa "La Loca Mañana" que dirige y presenta María Galindo en radio Deseo, tras la publicación en Página Siete de un reportaje de ANF titulado "Maternidad tras las rejas, ¿cómo se vive la maternidad en prisión?", y del que Gracia es autora.



"Desde el inicio de la entrevista -que debía versar sobre la maternidad en prisión- la señora Galindo cuestionó mi capacidad como periodista para hablar de las mujeres privadas de libertad en Bolivia, y me exhortó a hablar de "mis iguales" como si yo no fuera mujer o como si por ser una periodista extranjera no tuviera la capacidad o idoneidad de hacer un reportaje sobre las mujeres bolivianas", sostiene la denunciante en su carta a la ATT.



Galindo dijo durante la entrevista que Gracia no tiene la capacidad para analizar la situación de las mujeres privadas de libertad, debido a que es "blanca, flaca, rubia, española y joven". Reiteró esas características insistentemente durante el programa, algo que Gracia dijo que "denota su mala intención que en todo momento pretendió menoscabar mi dignidad como persona (...) haciendo hincapié en mi aspecto físico, raza y nacionalidad", reza otro fragmento de la denuncia ante la ATT.



Gracia, licenciada española en periodismo y derecho, trabaja desde abril pasado en ANF. Antes se desempeñó en La Razón; en su país trabajó en la radio Cadena SER.



"No tengo ninguna opinión al respecto, tampoco lo esperaba", dijo Galindo tras ser consultada por este medio acerca del procedimiento sancionador iniciado en su contra. "Yo he presentado muchas denuncias ante la ATT y ante la Fiscalía y suelen ser instancias negligentes, quizá en este caso se vayan a mover", sostuvo.



La denuncia se sustenta en el artículo 16 de la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación, que establece: "El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación".



Y especifica: "Se consideran faltas de los medios de comunicación, cualquiera sea su naturaleza, la autorización de la difusión y publicación de ideas racistas y discriminatorias, que se traducen en las siguientes: expresiones deliberadas y sistemáticas, consistentes en manifestaciones verbales o escritas, con el propósito de dañar la dignidad de determinada persona o grupo por motivos racistas o discriminatorios".



A continuación se detallan algunos fragmentos de la entrevista que la periodista de ANF considera fueron hechos de forma ofensiva, xenófoba y discriminadora:



"María Galindo: Resulta que la articulista es una blanca, flaca, rubia y española. Y entonces hay un encontronazo de modelos. Se trata de Isabel Gracia, periodista de la Agencia de Noticias Fides. Pregunta jodida: ¿por qué una mujer blanca, flaca, rubia, de ojos celestes, española no agarra y cuestiona el modelo de maternidad que hace elogio de tu propia condición física, cultural y política? ¿Por qué te metes contra estas mujeres y no contra tus iguales?" (el reportaje de Gracia no critica a esas mujeres, describe su dramática situación).



"Yo quisiera que imagines un reportaje donde hables de ti misma. ¿Qué mujeres de la clase alta, que son blancas, flacas y rubias estarían dispuestas a abrir sus maternidades como lo han hecho las mujeres de la cárcel de Obrajes?".



"Es vergonzoso que no quieras mencionar 10 fenómenos del colonialismo porque no conoces la realidad, pero que te atrevas a publicar sobre la cárcel de mujeres porque se supone que sí conoces porque es muy fácil para ti acceder allí, y al mismo tiempo Isabel te niegues a reconocer cómo el colonialismo, que dices que terminó hace 500 años, hoy te privilegia en tu condición de periodista española blanca flaca, rubia y joven".