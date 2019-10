Pueblo afro cruceño pide ser escuchado en Sucre

Representantes del pueblo afroboliviano residentes en Santa Cruz entregaron este miércoles en Sucre un memorial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en el que solicitan su inclusión en el Estatuto Autonómico cruceño, porque, indican, no recibieron respuesta de la Asamblea Departamental.



Dayana Angola, secretaria de organización del pueblo afroboliviano en Santa Cruz, informó a medios de prensa que el memorial, dirigido al presidente del TCP, señala que su pedido se respalda en el artículo 278 de la Constitución Política del Estado referido a la inclusión de las minorías en el proceso autonómico.



Además "se está presentando el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) en cuanto a la población afrodescendiente", de manera que se demuestre, estadísticamente, que se trata de un pueblo originario con gran presencia en el departamento.



Lo que pretende el pueblo afroboliviano es que el Tribunal Constitucional Plurinacional "inste a la Asamblea Legislativa Departamental a que incluya al pueblo afro de Santa Cruz".



Angola además informó que la Asamblea Departamental aún no responde por escrito una solicitud en la que piden que se informe por qué se decidió no incluirlos en el Estatuto.



El Estatuto Autonómico de Santa Cruz está en revisión en el Tribunal Constitucional. Si esta instancia considera que aún no se encuentra compatibilizado con la actual carta magna debe ser devuelto a la Asamblea Legislativa Departamental para un nuevo tratamiento.



Disputa por un escaño



El reclamo del pueblo afroboliviano tiene que ver con su presencia en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, ya que si llegan a ser reconocidos como pueblo originario deberán tener un escaño en el órgano deliberante.



La Asamblea de Santa Cruz está conformada por 28 asambleístas departamentales, 15 escaños por territorio, ocho por población y cinco indígenas, por cada uno de los pueblos originarios del departamento: chiquitano, guarayo, guaraní, ayoreo y yuracaré-moxeño, y que fueron reconocidos como tales en el Estatuto.