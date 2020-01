El mundo fue testigo de un amor de película

Con más custodios de seguridad y prensa que invitados, en la ciudad argentina de Rosario se llevó a cabo el matrimonio de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. La ceremonia se celebró en uno de los salones del hotel casino City Center de la ciudad donde los novios nacieron, se conocieron y se enamoraron.

Después de que el oficial de registro civil los declarase legalmente marido y mujer, Lionel dio un beso intenso a su esposa, que arrancó cálidos aplausos de los asistentes. Luego salieron a la alfombra roja del hotel, donde posaron y saludaron a la prensa, que llegó de todo el mundo y que pacientemente los esperó desde la mañana.

Con el retorno de los novios al salón, se armó la fiesta. El lugar estaba finamente decorado con flores blancas y candelabros de cristal. Antonela lució radiante con un vestido moderno, que dejaba al descubierto parte de su espalda, obra de la casa de modas española Rosa Clará. Messi se decantó por un frac negro, combinado con blanco.

Durante la ceremonia, que fue solamente civil, pues el Arzobispado de Rosario no permitió que se celebre el rito religioso en un lugar como el casino, cantó el músico Abel Pintos. Antes de la boda, algunos de sus famosos invitados, como los futbolistas Xavi Hernández, Cesc Fábregas, Carles Puyol, Ezequiel Lavezzi, Samuel Eto’o y Sergio Agüero, junto con sus parejas, pasaron por la alfombra roja. Aunque no se los vio en público, el futbolista del Barcelona FC y compañero de equipo de Messi, Gerard Piqué, y su pareja, la cantante colombiana Shakira, estuvieron en el matrimonio.

También asistieron algunas personalidades argentinas, como Marcelo Tinelli, Nicolás Vázquez y Guillermo Cori. Asimismo, estuvieron los familiares y amigos íntimos de la pareja, aquellos que conocieron durante su adolescencia cuando aún no eran famosos. No faltaron las comparaciones con el matrimonio del otro ídolo del fútbol argentino, Diego Maradona, que no fue invitado. La fiesta de Diego fue ostentosa y farandulera, mientras que los Messi-Roccuzzo prefirieron algo más sobrio.

La banda Rombai amenizó el evento social. La cumbia de los uruguayos se sumó a la de la argentina Karina La Princesita, novia del ‘Kun’ Agüero.

Para el deleite de los invitados se sirvieron seis estaciones de comida internacional y un menú de gastronomía argentina; destacaron la carne de res y achuras. La boda del año, la unión matrimonial de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, fue noticia internacional; la imagen de los nuevos esposos dio la vuelta al mundo.