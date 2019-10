Aseguran que dinero del Fondo no fue a campaña

El Gobierno asegura que el dinero repartido dentro del Fondo Indígena no fue utilizado para la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) y expresa su "dolor" por los dirigentes involucrados dentro de la investigación, según manifestó la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia.



"Hay una intencionalidad política cuando Damián Condori dice que estos recursos iban a ser utilizados para la campaña del MAS, eso no es cierto, lo que es cierto es que este señor recibió los recursos, no los ejecutó y tampoco los devolvió", dijo en entrevista con medios estatales.



En la víspera, la comunicadora Amalia Pando, después de visitar al exdirigente campesino en el penal de San Pedro, afirmó que "sacaron dinero de una entidad pública para hacer campaña electoral. Les entregaron a los dirigentes para hacer campaña electoral. Damián Condori agarró el dinero e hizo campaña".



La ministra sostuvo que "nos duele a nosotros como Gobierno que se vean afectados nuestros exdirigentes o actuales dirigentes campesinos, pero más allá de eso, por responsabilidad, nosotros sabemos que estos dirigentes, exdirigentes, deben comparecer ante la justicia y demostrar con qué responsabilidad han manejado estos recursos económicos".



"Si hacemos una evaluación de los involucrados, están moros y cristianos, pero sí, la oposición pretende generar réditos de la situación, pero el Gobierno es el que aplica una política de cero tolerancia a la corrupción, sin hacer ningún tipo de distinción", aseveró Valdivia.



Informó que hasta el momento se recuperaron 17 millones de bolivianos del Fondo Indígena y consideró que "solo la oposición" e la que va de visita a la cárcel para hablar con los dirigentes que ahora son opositores y afectar al "proceso de cambio".