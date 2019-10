A la actriz de 'X-Files' le ofrecieron la mitad del sueldo que a su colega

La actriz Gillian Anderson afirmó que para volver a la serie televisiva "The X-Files" le ofrecieron cobrar la mitad de sueldo que a su compañero de reparto David Duchovny, informó el medio digital "The Daily Beast".



La famosa serie de ciencia-ficción y fenómenos paranormales de los años 90, protagonizada por Gillian Anderson y David Duchovny, regresará el domingo 24 de enero a la cadena Fox con una nueva temporada de seis capítulos.



"Fue sorprendente para mí, con todo el trabajo que hice en el pasado para que se nos pagara justamente", explicó Anderson sobre la oferta inicial de cobrar la mitad que Duchovny por el "revival" de "The X-Files".



Fuentes de la serie informaron al medio especializado "The Hollywood Reporter" que finalmente Anderson y Duchovny recibieron un trato salarial similar.



"Especialmente en este momento en que las mujeres están hablando sobre la realidad de la desigualdad de salario en este negocio, creo que es importante que se nos escuche", afirmó la actriz.



"En algunas entrevistas en los últimos años, la gente me decía: "No puedo creer que sucediera eso, es una locura". Mi respuesta siempre era: "Así era entonces y así es ahora". ¡Y entonces sucedió de nuevo! No sé ni qué decir sobre esto (...) Es triste", describió.



Anderson también contó que tardó tres temporadas de la serie en tener un salario equivalente al de Duchovny y contó que en los inicios de "The X-Files" el estudio le pedía que se quedara por detrás de su compañero ante la cámara.



Tras más de 200 capítulos en televisión y dos películas sobre la trama, "The X-Files" regresará a la pequeña pantalla este domingo con nuevos misterios que tendrán que resolver los agentes federales Mulder y Scully