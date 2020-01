Régimen avala entrevista de la comisión con Zapata

Fueron citados a las 16.00 en la Asamblea Legislativa. Los 12 miembros de la comisión mixta especial que investiga la denuncia de tráfico de influencias entre el Gobierno y Gabriela Zapata se trasladarán de forma conjunta a la cárcel de Miraflores para entrevistas a la exnovia de Evo Morales.



"Nos acaban de informar que Régimen Penitenciario aceptó nuestro ingreso a la cárcel, será a las 17.00 y nos darán un ambiente para que ingresemos los 12 asambleístas y entre cuatro a cinco personas de apoyo", explicó a EL DEBER el diputado Manuel Canelas.



Serán dos rondas de intervenciones para que tanto opositores como oficialistas puedan conversar con la exgerente de la empresa China CAMC, pudiendo hacer de una a 10 preguntas, cerradas o abiertas, de acuerdo a lo que acordaron.



"Ya dependerá de ella y de la información que cada uno quiera entender, son dos intervenciones y no hay un tiempo limitado, algo similar a lo que se hizo con el Fiscal General Ramiro Guerrero (...) Es igual que una inspección, se grabará todo lo que diga", agregó el oficialista.



Sin embargo, Canelas dijo que aún está en duda que Zapata vaya a recibir a la comisión, pero eso no evitará que ellos se trasladen al recinto penitenciario, de acuerdo a lo que dijo. Explicó que como comisión no se encargaron de tramitar las acreditaciones para medios.



"En la medida que ella (Zapata) no aceptado, quizá no vaya a aceptar o pueda acogerse al silencio, pero no creemos que vaya a tardar mucho, algo similar a las otras entrevistas que hicimos en la comisión", detalló el legislador.