Denuncian a secretaría municipal por extorsión y abuso en cierre de local

El representante legal de las propietarias del local Resto Bar, abogado Jorge Rivero, mostró una denuncia que sus clientas están presentando contra funcionarios de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, por los delitos de concusión, extorsión y otros.



Según la denuncia, después de la clausura de su local, un funcionario municipal pidió a las dueñas del local un pago de Bs 7.000 con el compromiso de suspender la orden de clausura de su negocio.



Rivero explicó que en un operativo realizado el viernes 12 de este mes, María Esther Flores se presentó como fiscal, junto a un grupo de policías, para saber si habían menores de edad, pero como no encontraron nada, se retiraron.



Al día siguiente la fiscal volvió acompañada de guardias municipales y del secretario municipal de Defensa Ciudadana, Carlos Alberto Moreira, y luego de la inspección procedieron a clausurar el local.



(Este es el audio presentado como parte de la denuncia),



El abogado comentó que las dueñas del local no solo recibieron el documento de clausura, sino también un papel con un número de teléfono al cual pidieron que llamen.



El lunes, una de las dueñas llamó y le respondió un hombre que se identificó como Marcos Ferrufino, chofer del señor Moreira. Luego de varias conversaciones, el hombre le pidió el pago de Bs 7.000 para dejar sin efecto la orden de clausura del local y reciba la respectiva autorización de venta de bebidas alcohólicas.



Según la denuncia, el pago de los Bs 7.000 se hizo en las mismas oficinas del secretario Moreira. No obstante, no se modificó la orden de clausura.



Otras autoridades municipales (no dijero quiénes) tomaron conocimiento de este caso de extorsión, por lo que se instruyó al funcionario a devolver el dinero. Las denunciantes aseguran que les devolvieron Bs 4.000 de los 7.000.



Después de la conferencia de prensa, EL DEBER intentó conocer la versión del señor Moreira; sin embargo, aún no se ha podido contactarlo.,