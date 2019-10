Descubre el tamaño real de Bolivia en mapa interactivo

En la mayoría de los mapamundi, África parece del mismo tamaño que Groenlandia, sin embargo el continente es 15 veces más grande que la isla de hielo. La razón de esto, es que la cartografía está elaborada en base a un método que muestra a los países más grandes mientras más cerca estén a los polos.



La técnica con la que se elaboran estos mapas es conocida como Proyección de Mercator, y sirve para representar en dos dimensiones el tamaño de los países, pero no ofrece de manera exacta su longitud.



Para evidenciar estas diferencias y enseñar el tamaño real de los países, los programadores James Talmage y Damon Maneice diseñaron un mapa interactivo que muestra cuál es la dimensión exacta de cada nación, incluida Bolivia.



¿Cómo se usa?



En el mapa, al que puedes acceder desde aquí , solo basta con escribir el nombre del país (por ejemplo Bolivia) en el recuadro de búsquedas de la parte superior izquierda y aparecerá resaltado. Con el mouse lo puedes posicionar en cualquier parte del mapa y podrás ver de qué tamaño se vería si es que estuviera más cerca de los polos norte o sur.



Así, si el territorio boliviano estuviera situado en Estados Unidos, cubriría ocho estados en gran parte de la costa oeste. O sería uno de los países más grandes de la exunión soviética.



El mapa además permite hacer comparaciones del tamaño con otros países si se coloca su nombre en el buscador.



Es un mapa referencial



Debe quedar claro que lo que hace este mapa es representar el tamaño de un país en base a la Proyección de Mercator. Es decir, que si colocamos a Bolivia cerca al polo, se lo verá más grande, pero no quiere decir que lo sea.



Para que la información no se confunda, cada país señalado cuenta con la información exacta de su tamaño en kilómetros cuadrados.



Si quieres eliminar la selección de algún país, para hacer otras comparaciones, basta con hacer un clic en el botón derecho.



