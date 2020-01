Mujer muere tras agonizar por disparo de su marido

Una mujer, identificada como Luz Viviana Mollinedo Flores (24), murió ayer en un centro médico luego de agonizar desde el domingo cuando recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen por parte de su marido, Érick Mauricio Miranda Ojopi (25), quien se encuentra aprehendido y es procesado por el delito de feminicidio.



De acuerdo con los datos oficiales, el hecho de sangre tuvo lugar a las 9:00 en el domicilio de ambos, ubicado en la calle Atún y avenida Piraí, cerca del cuarto anillo. Ángel Morales, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), informó de que el proyectil ingresó por las partes íntimas de la víctima causándole graves daños en órganos internos, como un trauma abdominal con lesiones renales.



Luz Viviana fue internada en la clínica Santa María (radial 13), donde trataron de estabilizarla, pero finalmente falleció. La mujer tenía dos hijos, uno de tres y otro de dos años.

Al calor del alcohol

Érick Mauricio Miranda desapareció de la escena del crimen y la Policía lo arrestó a las 19:00 del domingo en una casa de la avenida Virgen de Luján y sexto anillo, donde estaba en compañía de su madre y de una tía.



En el interrogatorio, el sujeto admitió la comisión del hecho aclarando que el arma se le disparó accidentalmente cuando ambos conversaban en su habitación después de haber llegado de un acontecimiento social, donde consumieron bebidas alcohólicas.

Miranda dijo a la Policía que el disparo salió cuando él manipulaba el arma al mismo tiempo que le contaba a su mujer que la obtuvo al ser víctima de un asalto, en el que redujo al delincuente y lo desarmó.



Carlos Flores, padre de Luz Viviana, no cree en la versión de Miranda y está convencido de que le disparó a propósito, puesto que ya tenía antecedentes de agresiones físicas. “Tuvieron peleas anteriormente. Yo no estaba muy al tanto porque vivo en otro lugar, pero su madre sabía de las agresiones físicas que sufrió. En 2014 él firmó unos papeles y se comprometió a cambiar para formar un hogar estable. Que la justicia se haga cargo de acuerdo a la ley. No quiero que siga en libertad”, manifestó el padre de la víctima.



La pareja vivía en la casa de doña Agustina, una vecina que conocía a Luz Viviana Mollinedo desde que era una niña. “Ella vivió mucho tiempo en mi casa; a Viviana la conocía desde cuando tenía 14 años. Sobre el hecho no puedo decir nada, porque no fui testigo”, dijo la mujer, que estimaba como a una hija a la joven.

El fiscal Marco Arce presentará ante un juez al procesado por el delito de feminicidio