El MAS eliminará la paridad de género

El Movimiento Al Socialismo insiste en llevar adelante las elecciones judiciales en octubre y ahora dispuso cambiar el reglamento de preselección de candidatos y la Ley del Órgano Judicial a través de una norma transitoria que eliminará la paridad de género exigida en los dos, tanto en el reglamento como en la ley. Con tal de no alterar el cronograma, no será indispensable la presencia de representantes indígena entre los postulantes.

“Con datos preliminares de las comisiones de Constitución y Justicia Plural se ha verificado que, en algunos departamentos, la presentación de postulantes y la verificación de requisitos no cumplen los criterios de género y de plurinacionalidad”, informó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.

Según los datos preliminares, para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no habría el número ideal de mujeres en el departamento de La Paz; en el caso del Tribunal Constitucional (TCP), habría una sola representante en la región que alberga a la sede de Gobierno, además de Beni y Pando, pese a que la norma exige que al menos deberían ser dos.

Para los representantes indígenas también hay problemas. No habría representante de ninguna etnia en La Paz para el TSJ; tampoco tendrían representación para el TCP en Chuquisaca, Tarija y Pando.

Pero, en el mismo orden, estos reportes preliminares refieren que tampoco habría precandidatos indígenas para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Ahora el Gobierno plantea que estos márgenes de paridad y de plurinacionalidad sean anulados a través de una ley transitoria. En ese caso, la Cámara de Diputados sería la que le daría origen.

El Reglamento de Preselección, aprobado en Asamblea, establecía en el artículo 25 que se deben cumplir ambos requisitos. Ahora, el Legislativo también debe modificarlo.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, dijo que no existe ningún conflicto porque una ley reemplazará a otra de manera transitoria y no se alterará el calendario electoral aprobado. No se refirió al carácter no retroactivo de las leyes.

Los opositores, por su parte, ya hablan de fracaso de la convocatoria y responsabilizaron al oficialismo por forzar este proceso con modificaciones de leyes y reglamentos.



Además, criticaron que profesionales idóneos hayan decidido no presentarse dada la supuesta opacidad del proceso.



De hecho, ayer, el jefe de bancada opositora del Senado, Edwin Rodríguez, presentó un memorial al presidente de la Asamblea Plurinacional para que se anule este proceso y se reinicie todo. Su par de Diputados, Wilson Santamaría, dijo que se podría hacer la elección en diciembre para cumplir plazos.

El exportavoz del Gobierno Alex Contreras declaró que como están las cosas, el Gobierno deberá esperar una “tunda electoral” por forzar la participación de afines al Gobierno.

El dinero



Asimismo, se conoció que ya existe un acuerdo entre el Ministerio de Economía y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la cifra final para encarar los comicios será dada a conocer hoy.

El presidente del Senado afirmó que se alcanzó un acuerdo intermedio entre los Bs 155 millones que pedía el TSE y los Bs 106 millones que ofrecía el Gobierno; según la última propuesta de los vocales, el presupuesto recortado debería alcanzar a los Bs 137 millones para todo.