Ariana Grande regresará a Mánchester para concierto benéfico

Ariana Grande confirmó, a través de una carta publicada en su Twitter, que volverá a Mánchester para ofrecer un concierto benéfico, en honor a las víctimas del atentado realizado el lunes pasado, al término de un concierto que ofreció la cantante en la ciudad inglesa y en el que fallecieron 22 personas.

"No dejaremos que esto nos divida. No dejaremos que el odio gane", manifestó la intérprete en una nota en la que extendió sus profundas condolencias a las víctimas del atentado, si bien reconoció no hay nada que nadie pueda hacer para alejar el dolor que están sintiendo los afectados.

Grande canceló los dos conciertos de esta semana en Londres tras el atentado. Además de Inglaterra, Ariana tampoco actuará en Bélgica, Polonia y Alemania, como tenía previsto en los próximos días.

La joven cantante aseguró que la respuesta a esta violencia debe ser un mayor acercamiento y ayuda, así como "amar más, cantar más fuerte y vivir más amable y generosamente que antes".

En la página web de la artista se confirma que Ariana retornará a los escenarios el 7 de junio con un concierto en París y seguirán otras ciudades de Europa, América Latina y Asia.