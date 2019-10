Un coche bomba deja 34 muertos y 125 heridos en el centro de Ankara

La detonación de un coche bomba causó hoy en el centro de Ankara al menos 34 muertos así como 125 heridos, en lo que fue el tercer gran atentado que sufre la capital turca desde el pasado mes de octubre.



Según informaciones oficiales, el artefacto explotó en torno a las 16.45 GMT en los alrededores del parque Güven, cerca de la plaza Kizilay, rodeada de una zona de ocio y comercios, y que no está lejos del barrio diplomático de la capital.



El ataque aún no ha sido reivindicado ni hay todavía datos ni especulaciones sobre quién podría haberlo perpetrado.



La detonación del coche bomba se produjo cuando pasaba por una

parada de autobús, en la que había mucha gente esperando. El ministro turco de Sanidad, Mehmet Muezzinoglu, informó hoy ante la prensa de que entre los muertos hay uno o dos supuestos terroristas suicidas. Además, entre los heridos, ingresados en 14 hospitales, hay 19 que se encuentran en estado crítico.



Por otra parte, el ministro turco de Interior, Efkan Ala, señaló que la explosión fue un "atentado terrorista" dirigido contra la población civil del país. "Lo condenamos. Aquellos que lo perpetraron no van a conseguir

sus objetivos", señaló el ministro.



"Civiles esperando en una parada de autobús fueron atacados por un coche en movimiento. Fue un atentado terrorista", aseveró Ala. En cuanto a la posible autoría del ataque, el ministro dijo que la investigación ha arrojado ya serios hallazgos aunque la organización responsable del ataque será declarada cuando todas las pericias hayan terminado.



La fuerza de la explosión fue tal que dañó numerosos coches y autobuses urbanos en la plaza, asegura la emisora de noticias turca

NTV.



Apenas una hora después de la explosión, el Consejo Audiovisual

de Turquía (RTÜK) vetó la emisión de imágenes del lugar del

atentado, alegando que estaba prohibido "mostrar cuerpos sin vida".

El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, convocó poco después

de la explosión una reunión de seguridad de su gabinete a la que

acudieron también los jefes del Estado Mayor del Ejército y los

responsables de los servicios de inteligencia.



El partido pro-kurdo HDP, acusado por el ejecutivo islamista que

preside Recep Tayip Erdogan de ser cercano a la guerrilla kurda PKK,

condenó en un comunicado este "abominable ataque" en la forma "más

vehemente posible".



"Queremos subrayar que estos dolores que sufre nuestro pueblo no

van a alejarnos de nuestros sentimientos fraternales (entre kurdos y

turcos)", agregó la nota del HDP, el tercer partido del Parlamento.



Hace dos días, la embajada de Estados Unidos en Turquía había

alertado de una posible amenaza terrorista cerca del barrio

diplomático de Ankara e instado a sus ciudadanos evitar esa zona.



El centro de Ankara vivió el pasado 10 de octubre el peor

atentado de la historia de Turquía, con 103 muertos, cuando dos

suicidas se hicieron saltar por los aires en medio de una

manifestación a favor de la paz en el país.



La Justicia turca acusa a elementos yihadistas locales, relacionados con el Estado Islámico (Dáesh) de haber perpetrado ese ataque, aunque nadie ha reivindicado el atentado.



El pasado 17 de febrero se produjo otro ataque, éste con un coche

bomba suicida en un barrio residencial de Ankara, en el que murieron

29 personas, casi todos militares, al paso de un convoy que

transportaba soldados a sus viviendas.



Aquel acto fue reivindicado por los llamados "Halcones de la

Libertad del Kurdistán" (TAK), un grupúsculo escindido del ilegal

Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).

A diferencia de ese ataque, las víctimas de hoy parecen ser en su

enorme mayoría civiles