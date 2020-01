Con esta app no necesitas llave para entrar al hotel

Para el emprendedor español Faustino Fernández, que ya ha dado el salto a EEUU con una app que abre a los huéspedes las puertas de las habitaciones de hotel y les libra del paso por recepción, las llaves son siempre un "engorro".



"La idea de Lock Up surgió por los problemas de cargar siempre con las tarjetas o las llaves, es un engorro, algo medieval. Las llaves eran la única cosa que no se había sustituido por el teléfono móvil", dice Fernández en el EB Hotel de Miami, uno de los tres en EEUU donde ya está instalado un prototipo de la app.



Básicamente, Lock Up permite a los hoteles funcionar sin tarjetas y a los huéspedes entrar y salir de sus habitaciones usando únicamente sus teléfonos inteligentes y sin necesidad de pasar por recepción para el check in y el check out, aunque la aplicación tiene otras muchas funciones.



Su gran ventaja sobre otras soluciones del mismo tipo es que los hoteles no deben cambiar sus cerraduras, solo adaptarlas para colocar el dispositivo diseñado por Fernández y su equipo, que están desarrollando variantes para los cruceros y para los apartamentos turísticos como los que manejan Airbnb y otras empresas.,

We are in United States..Lock Up Amercia L.L.C. begins right now!! #theinfectionbegins pic.twitter.com/jROfHNGrtf— Lock Up (@lockup) 28 de agosto de 2016 n

El costo de instalación por habitación está entre 129 y 159 dólares, dice Fernández. Pero Lock Up no es solo un abrepuertas. Entre otras muchas funciones tiene la de servir de geolocalizador de huéspedes y empleados, lo que permite organizar el trabajo de una manera más eficiente y prestar una mejor atención.



Desde el momento en que el cliente realiza su reserva de hotel, puede solicitar servicios o hacer reservas y una vez que dispone de la habitación, con su "llave" activada en el móvil puede controlar, por ejemplo, si sus hijos subieron de la piscina, quién entró en el cuarto y a qué hora, y a cuánto asciende la cuenta hotelera hasta el momento.



En EEUU hay ya tres hoteles que están probando la aplicación y Fernández, un ingeniero industrial nacido en Orihuela (Murcia) en 1979, ha contactado en Miami con grandes cadenas hoteleras como Hilton y Marriott, y lo mismo hizo antes en California.



Las perspectivas son tan buenas que ya tiene decidido trasladar la fabricación de los dispositivos de España a EEUU, donde ha constituido la empresa Lock Up América LCC, aunque los desarrolladores seguirán en Murcia.