La bici surge como opción de transporte en medio del caos

“El tráfico es terrible, cuando iba a mi trabajo yo andaba irritado, renegaba, gritaba y me desesperaba porque no hallaba dónde estacionar, así que hace más de tres años decidí usar la bicicleta como medio de transporte”, comenta Dan Hinojosa (38), un médico y docente que pese a tener auto prefiere pedalear desde el cuarto anillo y Virgen de Cotoca hasta una universidad en la avenida Trinidad y a un instituto cerca de la iglesia San Roque.

Como él, hay muchas personas a las que ocasionalmente se ve por las avenidas, no paseando ni haciendo deporte sobre dos ruedas, sino dirigiéndose a su trabajo o universidad. Y es que en una ciudad con un tráfico caótico, muchos amantes de la bicicleta optan por pedalear y no dudan de hablar de sus beneficios: es un buen ejercicio, se ahorra en combustible, no contamina y se evita el estrés del tráfico vehicular. Sin embargo, también señalan algunos riesgos por la ausencia de ciclovías y falta de respeto de los conductores, lo que los expone a accidentes.

“Conozco a mucha gente que lo hace, debemos ser más de cien”, dice Marco Castro, del Club Bicicultura, quien todos los días se transporta en bicicleta desde el cuarto anillo de la avenida Beni hasta su fuente laboral en la avenida Cañoto.

Si bien muchas veces se los puede ver por las avenidas, en la mayoría de los casos, trazan sus rutas por las calles en medio de las UV. “Primero por seguridad, pero también porque no hay respeto de parte de los conductores de vehículos y también porque por las calles se puede andar por la sombra de los árboles”, dice Hinojosa.

Faltan ciclovías y educación

Mónica Gamarra, de Metro y medio, una organización que busca concienciar a los conductores de vehículos sobre el respeto a los ciclistas, está segura de que en Santa Cruz son mucho más de un centenar las personas que usan la bici para movilizarse a sus actividades diarias. Como parámetro señala que en todo el país existen más de 250 clubes de bicicleteros.

“Santa Cruz tiene una gran cantidad de ciclistas y puede convertirse en la primera ciudad del país en tener ciclovías; también hay proyectos en Sucre, La Paz y Cochabamba, pero todo está en papel, no hay obras. Mientras no exista una ley, es difícil que se concrete”, opina.

A su vez, Reynaldo Gandarillas, otro usuario de bici en el área urbana, considera que las autoridades deben promover políticas públicas que fomenten la bicicleta como un transporte sano y limpio. “Deben destinar recursos y proyectos para construir ciclovías y estrategias para fomentar el uso de este medio durante todo el año, no solo durante el Día del Peatón o cuando se cierran calles un fin de semana”, afirma.

Castro opina que la falta de educación vial es el principal obstáculo para los pedaleros y que no hay medidas como bajar las velocidades de los motorizados en el área urbana y señalización. “No es poner ciclovías por poner nomás, eso debe estar enmarcado en un plan de movilidad urbana; no se trata solo de ampliar avenidas y mover mercados. Las ciclovías son importantes, pero no son lo máximo, porque lo máximo es el respeto”, dice Castro.

Salud, relajación y ahorro

Mauricio Richter trabaja en el área de marketing, maneja las redes sociales y su bicicleta todos los días. Conduce desde la avenida Busch hasta una empresa de colchones en el segundo anillo de la avenida Alemania. Otro como él, Ivar Cardozo, que tiene una empresa de alquiler de maquinaria, se transporta desde el sexto anillo de la avenida Alemania hasta el cuarto anillo de San Aurelio. Ambos coinciden en que el ejercicio físico es la principal ventaja de la bicicleta, además de que no utiliza combustible y se ahorra dinero. “Puedo disfrutar de los beneficios de hacer ejercicio mientras voy al trabajo; la bici se hace hábito”, menciona.



Por su parte, Hinojosa dice que el principal aporte es que se trata de una actividad desestresante. Acota que él decidió usarla en lugar de su auto en las tardes, que es cuando hay más tráfico vehicular y sobre todo porque le era complicado hallar espacio para estacionar.

Hay riesgo, no hay estadísticas



Mónica Gamarra menciona que, según las estadísticas de Metro y medio, desde hace cuatro meses se ha producido la muerte de diez personas que conducían bici en el país en accidentes de tránsito. “Una de ellas fue Noemí Choque, una joven orureña de 17 años que era campeona nacional de ciclismo y de la que poco se habló porque sucedió en Carnaval”, afirma. En el mismo lapso de tiempo, tienen registradas 15 personas golpeadas por automóviles.



El director de Tránsito, Constantino Sejas, señala que en el código de tránsito se estipula a las bicicletas como un medio de transporte y, por lo tanto, debe cumplir las mismas normas de circulación que otros vehículos.



Sin embargo, confirma que efectivamente entre sus estadísticas no existe la figura de accidentes con bicicletas y que son contabilizadas como atropellos a peatones.

Los ciclistas coinciden en que en Santa Cruz, la única ciclovía está en el primer anillo, pero le falta mantenimiento, limpieza, accesos y señalización.

Alcaldía tendrá un jefe de ciclorrutas

Rolando Ribera, secretario de Movilidad Urbana de la Alcaldía, señala que recientemente se realizó una convocatoria pública para postulantes a jefe de ciclorrutas, con la participación de clubes de ciclistas. “Su función será diseñar, presupuestar, licitar e implementar proyectos de ciclovías dentro del plan de movilidad urbana que vamos a aplicar en la ciudad”, dijo. La persona que será contratada ya ha sido elegida, aunque Ribera evitó revelar el nombre.

Consultado sobre si el plan contempla una red de ciclovías como en otros países, dijo que por el momento en el plan que se tiene para cambiar la circulación del tercer anillo, está incluida una ciclovía y que se está analizando otras que integren algunos parques urbanos cerrados.