Valverde espera que Evo hable ante la revelación

"Esperemos qué dice el presidente", dijo el periodista Carlos Valverde, tras la revelación que hizo Pilar Guzmán, tía de Gabriela Zapata, sobre la existencia de Ernesto, hijo que la empresaria tuvo con Evo Morales y, se dijo, falleció en 2007.



En un escueto contacto con radio Erbol, el comunicador dijo: "No puedo decir absolutamente nada", porque "la verdad es muy complicado el asunto" y agregó: "Si el presidente no dice nada, habrá que pronunciarse ¿no?".



Valverde denunció un supuesto tráfico de influencias de la máxima autoridad del país en favor de Zapata y a través de ella, a la empresa China CAMC que se benefició con varios contratos del Estado.



Con la denuncia del periodista los bolivianos se enteraron que Morales tuvo un hijo con Gabriela, pero que -según el mandatario- había fallecido pocos meses después de nacer. Evo negó que haya utilizado sus influencias para beneficiar a la madre de su hijo.



"¡Viejo! En este país hay 122.000 causas abiertas y no lo veo al fiscal general salir a hablar de esas denuncias. ¿Por qué tiene que salir a hablar específicamente del caso en mi contra? Hay una atención especial del fiscal general sobre mí", dijo en la víspera sobre las diligencias del Fiscal General, Ramiro Guerrero, en el caso.



La mañana del sábado el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que "no se ha considerado en absoluto arrestar ni procesar a Carlos Valverde", rechazando las alertas que inundaron las redes sociales durante las últimas horas.