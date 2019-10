Chile reitera su oferta de diálogo sin condiciones

Gabriel Gaspar, embajador en misión especial de Chile, participa hoy en La Paz en un acto en el consulado chileno.



El equipo de la web de EL DEBER hizo las gestiones para hablar en exclusiva con Gaspar para abordar la demanda marítima, las relaciones interrumpidas con Bolivia y la etapa que se viene en La Haya.



_Como embajador en misión especial, ¿cuál es la tarea que le encargó la presidenta Michelle Bachelet?

La misión que tengo es asesorar al señor ministro y colaborar con el agente en el tema de La Haya José Miguel Insulza y a veces organizar las misiones que nosotros desplegamos en actividad internacional.



_Tras la decisión de La Haya que se declaró competente para tratar la demanda marítima, ¿Chile asumirá un rol más enérgico en el ámbito internacional?

Estamos en una nueva etapa y como se conoce en la anterior se discutió una suerte de competencia y dadas las resoluciones del Tribunal ahora se pasa al examen de contenido y eso obliga a un nuevo rediseño, no es un cambio, sino que estamos respondiendo a la necesidad de la nueva etapa.



_¿Qué acciones desarrollará Chile?

Las acciones las desarrolla el agente, pero lo más inmediato es la memoria.



_Usted es de origen aimara al igual que el canciller boliviano, David Choquehuanca, ¿cómo ve la forma de encarar la diplomacia boliviana con relación a Chile?

Aquí hay dos cosas. Por un lado está la figura del canciller Choquehuanca, que merece todo mi respeto y me encanta que los que venimos de pueblos originarios cada vez seamos incluidos en la toma de decisiones. Otro tema es la diplomacia boliviana y en este caso particular, nosotros no entendemos que es la llamada de la diplomacia de los pueblos.



Digo esto porque las relaciones diplomáticas son relaciones entre estados, no es entre personas y en democracia y en Bolivia y Chile tenemos democracias, las autoridades son elegidas por el pueblo.



Buscar diálogo sin entenderse con las autoridades es difícil, por eso cuando han pasado distintos personeros de la administración boliviana pero no se relacionan con nosotros sino que buscan relaciones con grupos muy respetables, pero muy poco representativos, entonces no entendemos cómo se puede construir diálogo.



La diplomacia se hace a través de los legítimos representantes de países y en democracia los legítimos representantes son los que resulten elegidos por el soberano, no existe un soberano aparte.



_¿Las reuniones de las autoridades bolivianas con esos grupos le hace ruido al Gobierno chileno?

Nosotros entendemos la diplomacia y relaciones internacionales entre Chile y la India o Chile y Estados Unidos como una relación entre estados y relaciones internacionales en el marco de las Naciones Unidas, esos son los actores reconocidos con relaciones vinculantes y si quiero actuar en el ámbito internacional, busco relacionarme con esos actores.



_¿Esta actitud frena el reinicio del diálogo con Bolivia?

Primero decirles que Chile no suspendió el diálogo, siempre estuvimos abiertos al diálogo, no fuimos nosotros los que cortamos el diálogo ni la ruptura de las relaciones diplomáticas ni la llamada agenda de los 13 puntos.



Nosotros hemos seguido una política de Estado y en esto quiero ser muy franco al decir que el pueblo chileno respalda la política oficial de nuestro Gobierno y todos los partidos políticos apoyan la política que ha mantenido Chile, por eso nosotros insistimos en que si queremos dialogar tiene que ser a través de las autoridades legítimas electas.



_¿Dónde se interrumpió el diálogo?

Nosotros mantenemos nuestra oferta, Chile ofrece relaciones diplomáticas aquí y ahora y sin condiciones.



_¿Aún mientras transcurre el proceso de la demanda en la corte internacional?

Ese es otro tema que contaminó toda la agenda, pero si queremos restablecer las relaciones que han sido interrumpidas, tiene que haber voluntad política y para que haya voluntad tiene que haber diálogo pero entre los interlocutores. No puedo construir algo si no reconozco las autoridades oficiales y peor aún si las denoto, algo que Chile no va a hacer porque nosotros comentamos políticas y no calificamos personas