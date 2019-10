Venden en EEUU armas con lecturas cristianas

Una compañía estadounidense de armas vende rifles de asalto que contiene citas bíblicas con el objetivo de lo que religiosos musulmanes no quieren utilizarlos.



La empresa Spike"s Tactical comercializa el arma que denominó "Crusader" por 1,395 dólares. En los laterales tiene grabada la imagen de la cruz de Los Caballeros Templarios y un pasaje biblíco.



El Salmo 144:1, que está inscrito en el arma, dice "bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla".



En las opciones de seguridad del aparato se lee "paz, guerra y Dios lo quiere", en lugar de los modos normales "seguro, semiautomático y automático".



Ante la polémica desatada por el rifle, la compañía se defendió diciendo que fue diseñado para que los musulmanes no quieran tocarlo y añadió que es una mezcla de los símbolos cristianos y el derecho a defenderse.



Según informó la cadena Telesur, el Consejo para las Relaciones Americano-Islámicas señaló que el arma no reducirá amenazas y al contrario "profundizará la violencia de las armas en nuestra sociedad (...) se trata de una estrategia de "marketing" vergonzosa que promueve el odio y la división".