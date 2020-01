Pese a Harry Potter, Jojo Moyes sigue firme

La escritora romántica británica Jojo Moyes sigue firme en los primeros puestos de las listas de libros más vendidos en todo el mundo, con varias de sus obras, pese a la irrupción, a comienzos de agosto, del fenómeno superventas Harry Potter.



Aunque la última entrega de la saga creada por la también británica J.K. Rowling, un guion teatral en dos volúmenes puesto a la venta el 1 de agosto, es el más reclamado por los lectores alemanes y el tercero en Colombia, las novelas románticas Yo antes de ti o Después de ti siguen destacando en las listas de países como Argentina, España, Italia, México o Portugal.



ARGENTINA

Ficción:

1. "La noche de la Usina" - Eduardo Sacheri (Alfaguara)

2. "Yo antes de ti" - Jojo Moyes (Suma de Letras)

3. "Te amaré locamente" - Jorge Fernández Díaz (Planeta)

4. "Traicionada" - Danielle Steel (Plaza & Janes)



No ficción:

1. "La torta perfecta" - Osvaldo Gross (Planeta)

2. "El cerebro argentino" - Facundo Manes/Mateo Niro (Planeta)

3. "Chicas en New York" - Andy Clar (Grijalbo)

4. "Ellas" - Daniel López Rosetti (Planeta)



BRASIL

Ficción:

1.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

2.- "Depois de você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

3.- "A Garota No Trem" - Paula Hawkins (Record)

4.- "A Última Carta de Amor" - Jojo Moyes (Intrínseca)



No ficción:

1.- "Lava Jato" - Vladimir Netto (Primeira Pessoa)

2.- "A História da Mitologia Para Quem Tem Pressa" - Mark Daniels

(Valentina)

3.- "O Diário de Anne Frank" - Anne Frank (Record)

4.- "A Mamãe é Rock" - Ana Cardoso (Belas Letras)



COLOMBIA

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)

2.- "Yo antes de ti" - Jojo Moyes (Penguin Random)

3.- "Harry Potter y el niño maldito I y II (teatro)" -

Rowling/Tiffany (Club editor S.A.)

4.- "La viuda" - Fiona Barton (Planeta)



No ficción:

1.- "Recordar es morir" - Daniel Coronel (Penguin Random)

2.- "Me niego a arrodillarme" - Hernán Mejía (JVK y CIA)

3.- "En honor a la verdad" - Vicky Dávila (Ediciones B)

4.- "Orden mundial" - Henry Kissinger (Penguin Random)



ESPAÑA

Ficción:

1.- "Cuando abras el paracaídas" - Defreds (Frida)

2.- "Casi sin querer" - Defreds (Frida)

3.- "Yo antes de ti" - Jojo Moyes (Punto de lectura)

4.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)



No ficción:

1.- "El poder del ahora: una guía para la iluminación espiritual"

- Eckhart Tolle (Gaia)

2.- "Matemáticas 2º primaria. Cuaderno 1 saber hacer mochila

ligera" - VV.AA. (Santillana)

3.- "Matemáticas 2º primaria. Cuaderno 3 saber hacer mochila

ligera" - VV.AA. (Santillana)

4.- "Matemáticas 2º primaria. Cuaderno 2 saber hacer mochila

ligera" - VV.AA. (Santillana)



ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Truly Madly Guilty" - Liane Moriarty (Flatiron)

2.- "The Girl on the Train" - Paula Kawkins (Riverhead)

3.- "The Black Widow" - Daniel Silva (Harper)

4.- "Illusion Town" - Jayne Castle (Jove)



No ficción:

1.- "Crisis of Character" - Gary J. Brune con Grant M. Schmidt

(Center Street)

2.- "Hillary"s America" - Disnesh D"Souza (Regnery)

3.- "Armageddon" - Dick Morris y Eileen McGann (Humanix)

4.- "It Gets Worse" - Shane Dawson (Keywords/Atria)



FRANCIA

Ficción:

1.- "La fille de Brooklyn" - Guillaume Musso (XO)

2.- "Le temps est assassin" - Michel Bussi (Presses de la Cité)

3.- "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n"en as

qu"une..." - Raphaëlle Giordano (Eyrolles)

4.- "En attendant Bojangles" - Olivier Bourdeaut (Finitude)



No ficción:

1.- "Le charme discret de l"intestin" - Giulia Enders (Actes Sud)

2.- "Vous n"aurez pas ma haine" - Antoine Leiris (Fayard)

3.- "Comme un enfant perdu" - Renaud (XO Éditions)

4.- "Vivez mieux et plus longtemps" - Michel Cymes (Stock)

Fuente: Livres Hebdo.



ITALIA

Ficción:

1.- "L"altro capo del filo" - Andrea Camilleri (Sellerio)

2.- "07/07/2007" - Antonio Manzini (Sellerio)

3.- "Io prima di te" - Jojo Moyes (Mondadori)

4.- "L"amica geniale" - Elena Ferrante (E/O)



No ficción:

1.- "Perché no" - Marco Travaglio/Silvia Truzzi (PaperFIRST)

2.- "Loro diranno, noi diciamo" - Gustavo Zagrebelsky (Laterza)

3.- "Felicità in questo mondo. Un viaggio alla scoperta del

buddismo e della felicità" - Giuseppe Cloza (Ist. Buddista It. Soka

Gakkai)

4.- "Il senso della vita" - Irvin D. Yalom (Neri Pozza)



MÉXICO

1.- "Yo antes de ti" - Jojo Moyes (Suma de Letras)

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)

3.- "Rayuela" - Julio Cortázar (Punto de Lectura)

4.- "El diario de Tita" - Laura Esquivel (Suma de Letras)



No ficción

1.- "Cómo ganar amigos e influir sobre las personas" - Dale

Carnegie (DeBolsillo)

2.- "Y Colorín colorado este cuento aún no se ha acabado: la vida

se acaba... hasta que se acaba" - Odin Dupeyron (Diana)

3.- "Pequeño cerdo capitalista" - Sofía Macías (Aguilar)

4.- "Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva" - Stephen R.

Covey (Paidós)