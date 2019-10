García ve útil debatir el aborto y la unión gay

El vicepresidente Álvaro García Linera consideró necesario abordar el debate sobre el matrimonio homosexual y el aborto en Bolivia. Señaló que no existe falta de voluntad por parte del Gobierno y que hay el interés necesario para discutir esas temáticas.



"Cuando uno quiere abrir el abanico del debate a estos temas se encuentra con posiciones todavía conservadoras que predominan en los sectores sociales movilizados. No es un tema de falta de voluntad de Gobierno. Hay que abordarlo. No va a ser fácil, es una revolución dentro de la revolución", afirmó la autoridad en una entrevista con el diario online "Público" en Madrid.



La segunda autoridad del país explicó que "vamos a tener que abordarlo más pronto que tarde, pero está claro que en la agenda mediática, en la agenda social, ha habido otros temas prioritarios", en referencia a la elaboración y adecuación de Leyes.



La pasada gestión una diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó un recurso abstracto para despenalizar el aborto, mismo que fue vetado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con una sentencia fundamentada en el respeto a la vida.



Respecto a la unión legal de parejas del mismo sexo, el tema fue parcialmente abordado durante el tratamiento del nuevo Código de Familia, pero se determinó incorporar cuatro condiciones para contraer matrimonio, entre ellas, la diferencia de sexos.



Además, en la entrevista García afirma sobre los liderazgos que "o eres más cercano al ámbito académico e intelectual o eres más cercano al movimiento social, pero cabalgar entre los dos hoy por hoy, de los líderes indígenas, sólo lo puede hacer Evo", en referencia a un posible sucesor del primer mandatario.