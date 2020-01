Zapata se deslindó de todo en su declaración del jueves

La fiscalía realizó 43 preguntas a Gabriela Zapata y la declaración tomó tres horas y media en las que la exnovia de Evo Morales deslindó toda responsabilidad. Aquí algunas preguntas y respuestas de la exgerente de CAMC.



Pregunta.- ¿Sabe qué menor ha sido presentado ante el juzgado y la fecha de su presentación?

Respuesta.- No sé, sé que el Dr. León ha coordinado con la Sra. Pilar y una Sra. Cinthya Perou, es quien lo trajo al abogado León para que haga la defensa y él ha armado la estrategia.



Pregunta.- ¿Existe un certificado de defunción que usted haya tramitado?

R.- No, y eso sabía el presidente, incluso hemos firmado un papel, hemos tenido varios problemas con él, y ese papel decía que yo tenía que mantener este tema de perfil bajo y que él me había dado una suma de dinero.



Pregunta.- ¿Por qué usted realizó declaraciones públicas indicando que el menor estaba vivo?

R.- Primero empieza cuando la Sra. Pilar sale y dice que el niño existe, luego aparece el Dr. León y esta Sra. Cinthya Perou y hace la estrategia (...) yo no he dicho que el niño existía ni que no existía, simplemente me he rehusado a dar la declaración que el ministro de la Presidencia quería.



Pregunta.- ¿Usted conoce quién presentó al niño al juzgado de la Niñez?

R.- Ese día, yo he evitado que se haga eso porque sabía que yo, que estaba aquí adentro, iba a acarrear con el problema, pero la Sra. Pilar ha hecho eso. Ella se reunió con los abogados.



Pregunta.- Indique si conoce al Sr. Wálter Zuleta Buitrago; de ser así, desde qué fecha y cómo lo conoció.

R.- Sí, lo he conocido el año 2009 por Navidad más o menos, por terceras personas, es una persona de confianza, era mi amigo.



Pregunta.- Indique si ha autorizado al Sr. Wálter Zuleta el movimiento de sus bienes.

R.- Como yo no tenía a nadie de confianza, sí le autorice a que haga pagos a Sánchez Peña, haga pagos en mi casa.



Pregunta.- Usted se refiere en temas económicos que tenía varias parejas, ¿nos podría indicar quiénes?

R.- Salía con un jefe de mi empresa que venía esporádicamente y con otras personas del extranjero, salía con algunas parejas que me regalaban dinero, con el vicepresidente de mi empresa.