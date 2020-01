Imputan a exministra Moreira por crisis del agua

El Ministerio Público ha imputado formalmente a la exministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, por el caso de la crisis del agua que se desató en distintos barrios de la ciudad de La Paz en noviembre de 2016, y pidió detención preventiva, informó a ANF, el abogado Andrés Zúñiga.

Zúñiga es abogado del exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Rudy Rojas, quien junto a la exAutoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Benecio Quispe, fueron imputados junto a Moreira.



"(La imputación es contra) quien me corresponde la defensa, Rudy Rojas, los otros dos son la exministra Alexandra Moreira y el señor Benecio Quispe. Para los tres (la Fiscalía) está pidiendo la detención preventiva", señaló Zúñiga.



Acotó que los delitos por los que se acusa a Rudy Rojas es atentado contra los servicios públicos, y para los otros dos incumplimiento de deberes y atentados contra los servicios públicos.

La exministra se apersonó la tarde de este lunes a la Fiscalía de La Paz para informarse sobre el caso y al concluir la misma refirió que no fue notificada con ninguna imputación.



"No sé qué información ustedes tendrán, acabo yo de ver y a mí no se me ha notificado, estoy haciendo el seguimiento respectivo, por eso mismo con mis abogados estamos haciendo seguimiento desde enero", manifestó la exautoridad.

Explicó que en varias oportunidades acudió al Ministerio Público para revisar el cuaderno de investigaciones.



Reiteró que cuando dirigía el Ministerio de Medio Ambiente y Agua se ha cumplido con todas las obligaciones y presentó los descargos correspondientes.