Chile valora la decisión de Bolivia de no responder

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dijo que espera que la "no respuesta" de Bolivia a la pregunta del juez japonés Hisashi Owada "sea tomada en consideración por los jueces y fortalezca la solicitud que ha hecho Chile para que la corte se declare incompetente".



El juez Owada preguntó a ambos país qué entienden por "acceso soberano al mar", una pregunta que fue formulada al cierre de los alegatos sobre la objeción preliminar de la competencia del tribunal que planteó Chile.



“Si Bolivia no la responde es porque responderla significaría reconocer que eso se contrapone al Tratado de 1904 que estableció de manera definitiva la frontera entre ambos países, que esto se contrapone con el artículo VI del Pacto de Bogotá, y por lo tanto la Corte tiene que declararse incompetente”, dijo Muñoz a la prensa chilena.



La CIJ publicó ayer en su sitio web las respuestas de Chile y Bolivia a la pregunta del juez y las posteriores observaciones que ambos presentaron.



Respuesta de Chile



Chile sostuvo en la respuesta al tribunal que "acceso soberano al mar" significa la cesión de territorio a Bolivia, un argumento al que ha recurrido la defensa chilena en otras ocasiones para explicar el que es, a su juicio, el objetivo final de la demanda boliviana.



Respuesta de Bolivia



Bolivia, en tanto, consideró que la contestación a la pregunta del juez no debe hacerse en esta etapa preliminar del proceso judicial, sino cuando se analice el fondo de la demanda, algo que Chile quiere evitar con el recurso de incompetencia de la CIJ.



Presentación de alegatos



La CIJ escuchó entre el 4 y el 8 de mayo los alegatos de las partes respecto de la excepción preliminar presentada por Chile, que solicitó al tribunal que se declare incompetente para juzgar el caso, por tratarse de un asunto resuelto en un tratado de 1904, anterior al Pacto de Bogotá de 1948, cuando se creó la Corte.



La CIJ está ahora en su proceso de deliberación sobre el litigio

y es un periodo que puede durar entre 4 y 6 meses, según las fuentes

consultadas.



Demanda boliviana



Bolivia busca que la CIJ obligue a Chile a negociar de buena fe la restitución de la salida al océano Pacífico que perdió a fines del siglo XIX en una guerra.