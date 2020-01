Conocé 9 datos curiosos sobre Jimmy Kimmel, el presentador de los Óscar

Jimmy Kimmel, el famoso presentador del programa televisivo Jimmy Kimmel Live! (ABC), será el encargado de conducir los premios Óscar 2017, este domingo 26, en en el Dolby Theatre de Hollywood, de Los Ángeles (EEUU), por eso te mostramos 9 curiosidades del comediante, que en 2012 y 2016 condujo los Emmy.

1. Cuando era niño fue monaguillo en la iglesia católica de su comunidad.

2. Es comediante, actor y guionista, pero es más conocido por su trabajo como productor ejecutivo y presentador del programa Jimmy Kimmel Live! de la cadena ABC, desde 2003.

3. Nació en Brooklyn, Nueva York; sin embargo sus padres son inmigrantes de Alemania.

4. Iba a ser el padrino en la boda de Carson Daly (presentador de TV) con Tara Reid (actriz), pero la boda se canceló.

5. Jimmy sufre narcolepsia, enfermedad del sueño, desde que era niño.

6. Su película de comedia favorita es The one and only (1978) con Henry Winkler. Y su serie favorita es Lost, por lo que a veces invita a los guionistas de la serie a escribir para su programa.

7. Kimmel y su primera esposa, Gina Maddy, se casaron en 1988 y se divorciaron en 2002. Tuvieron dos hijos, Kevin y Katherine. Además, tuvo una relación con la comediante Sarah Silverman. Desde 2013 está casado con la escritora de televisión Molly McNearney. El 10 de julio de 2014 nació la primera hija de la pareja, Jane Kimmel.

8. Su ídolo es el humorista de TV estadounidense David Letterman.

9. Ha ganado 6 estatuillas y 18 nominaciones entre premios como Emmys, People Choice Awards, PGA Awards, Writers Guild of America, USA, entre otros.