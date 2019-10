Zemeckis: El 'regreso al futuro' llegó 'muy rápido'

El director de cine estadounidense Robert Zemeckis dijo este miércoles, 21 de octubre de 2015, día al que viajaban en la ficción los personajes de su trilogía "Regreso al futuro" ("Back to the future"), que los 30 años transcurridos desde la primera cinta de la serie "han pasado muy rápido".



En "Regreso al futuro 2" ("Back to the future 2") los protagonistas de la trilogía, el profesor Emmett Brown, Marty McFly y la novia de este, Jennifer Parker, viajaban desde 1985 (aunque la película se estrenó en 1989) hasta el 21 de octubre de 2015.



30 años de estreno de la trilogía



Además, este año se cumplieron 30 años desde el estreno del primer largometraje de la serie.



"Me alegro mucho de estar aquí (en Tokio) ahora, en esta fecha especial porque es la que aparece en "Regreso al futuro 2". Han pasado muy rápido estos 30 años", dijo Zemeckis en rueda de prensa.



Descartan hacer otra película



Al ser preguntado sobre si tenía intención de hacer una nueva película de la serie a modo de secuela, precuela o reinicio, hábito cada vez más extendido en Hollywood, el director de "Forrest Gump" fue tajante: "no, la serie es solo una trilogía".



"A día de hoy me gustaría decirles a los dos protagonistas (interpretados en las películas por Micheal J. Fox y Christopher Lloyd) que no destruyan ni el aquí ni el ahora", añadió el cineasta en declaraciones recogidas por el diario Asahi.