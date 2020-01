El sexy baile de Shakira en las redes sociales

La cantante colombiana publicó un video en su cuenta de Twitter en la que se la puede ver bailando muy sensual, en un estudio de grabación.



"Hard at work. Shak" (Trabajando duro), escribió la cantante como título del video, mismo que en pocas horas ha generado cientos de retuits y miles de "Me gusta".

Lo que se desconoce es que si la canción que se escucha y con la que está bailando será parte de la nueva música que prepara la colombiana.



Hasta el momento se desconoce más detalles de esta producción, sólo que repetirá algunos productores de sus anteriores trabajos, lo que es un hecho es que ya hace falta escucharla con algo nuevo y propio.



De hecho, Shakira no se ha alejado del todo de la parte musical ya que ha estado presente en diferentes proyectos como el dueto con Maná en el tema "Mi Verdad", cantó el tema principal de la película para Disney, Zootopia, "Try Everything", y recientemente colaboró con Carlos Vives en el éxito "La Bicicleta".