Campaña por el No inicia con masiva cita en Oruro

El Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia (Condecob) protagonizó hoy la primera actividad contra la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera. Más de 500 personas se reunieron en Oruro para analizar la estrategia de campaña por el No.



"Para mi ha sido sorpresiva la cantidad de personas que han participado. Se trató principalmente la coyuntura ligada al referendo sobre reelección y hemos llegado a la conclusión de que no es favorable, ni constitucional el cambio en la Constitución para la reelección de Evo Morales", señaló a EL DEBER el magistrado suspendido Gualberto Cusi.



Mientras que el secretario ejecutivo de esa organización, Roberto de la Cruz, señaló que el próximo 10 de noviembre arrancará la campaña masiva en la ciudad de La Paz, con una concentración y una caminata masiva.



"La primera instancia de la campaña es una ola de saludos con la mano pintada de rojo, amarillo y verde, con el No rotundo a que Evo Morales se quede en el poder; luego habrá una campaña puerta a puerta en todo el país", explicó en entrevista con este medio.



Rafael Quispe, Edwin Herrera, Damián Condori y Luis Alfaro, entre algunos, fueron las personalidades que estuvieron en la reunión. Llamó la atención la presencia de Amalia Pando, destacada periodista que denunció asfixia económica del Gobierno hacia medios independientes.



"Yo la verdad no pensé que ella (Amalia Pando) pudiera estar y me dijo que hay que dar fuerza, hay que respaldar a la gente. A partir de estos eventos esperamos que pueda masificarse esta campaña y ha sido muy importante su participación", agregó Cusi.



Otra de las conclusiones del encuentro fue separar este movimiento de cualquier interés político, por lo que se niega que a futuro se busque formar un partido político o apoyar a alguna agrupación de oposición. "Esperamos que sea un movimiento del pueblo", resaltó el magistrado.



La reunión en imágenes:,

#estasConectado Campaña por el No inicia con una reunión en Oruro. Participaron varias autoridades #Bolivia pic.twitter.com/d1BTN73PLD— EL DEBER (@diarioeldeber) noviembre 7, 2015 n