App para que no marques a tu ex, evita las recaídas

Todos sabemos lo difícil que es terminar con una relación, lo mucho que duele y lo difícil que es resistir el impulso de hacer llamadas o mensajes de texto.



Ante esta situación, la cerveza española Victoria creó una aplicación llamada "Bloquea a tu ex" que te permite alejarte de tu expareja para evitar recaídas.



"Las fotos en la pared. El tatuaje con su nombre y su número en el celular. Todo indica que vas a marcarle a esa persona, otra vez. Pero no la riegues, mejor ¡Bloquea tu ex! Descarga la aplicación y ya no tropieces con la misma piedra", se lee en la descripción del video que explica sobre la aplicación.



El video y la app fue publicado para el día de San Valentín, y a la fecha ya tiene más de un millón de visualizaciones.



Lo que más llamó la atención a los internautas es que si la persona fue débil e intentó comunicarse por segunda vez, la aplicación avisa a tres de tus mejores amigos que estas a punto de recaer para que ellos traten de impedirlo.



"La aplicación es una forma divertida de lidiar las rupturas amorosas. No solamente te permite ver con optimismo esos momentos de desesperación, sino que te ayuda a ti, con el apoyo de tus mejores amigos, a superar esos momentos de debilidad", explicó Edson Noyola, Director de Marca de Victoria.



"Bloque a tu ex" , que está disponible de forma gratuita para iOS y Android , te pide el número de tu ex y la de tus tres mejores amigos. A partir de ese momento, tendrás una herramienta eficaz que te ayudará a evitar futuras recaídas.