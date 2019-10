Liberan a magistrada que fue trasladada a La Paz

"Yo no tengo cola de paja, yo no tengo cola de paja", exclamó la magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional, Mirtha Camacho, al abandonar la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados. Fue aprehendida ayer en Sucre y trasladada en La Paz para declarar.



La autoridad judicial está involucrada en un proceso por avasallamiento de tierras por parte de unos campesinos de Chuquisaca en contra de una familia que fue despojada y que ahora se querelló como víctima.



Cerca de las 7:00 acudió ante la instancia del Legislativo para declarar, tras ser trasladada vía terrestre desde la capital del Estado y ahora tiene un nuevo periodo de 30 días para esclarecer las denuncias que pesan en su contra.



El Comité del Ministerio Público la citó en dos ocasiones, la semana pasada y ella no acudió a esas convocatorias, razón que derivo en que afectivos de la Policía la obliguen a acudir ante la Asamblea para que informe sobre el proceso.