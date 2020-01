Investigarán al hermano y a otros familiares de Cuéllar

En Fundempresa está registrada como una industria manufacturera que hace lavado de ropa. Pero, en la parte final de la descripción de la actividad, incluye el transporte de valores.



De acuerdo con Iván?Ortíz y Fanny Alfaro, fiscales que investigan el caso del dron, este registro corresponde a la empresa -con las siglas M.R.- que participó en el ensamblado de equipo cuestionado y que tiene como gerente a A.C. B., hermano de Paúl?Cuéllar Bejarano, directivo de Westeco que el viernes fue detenido preventivamente por el presunto delito de ‘favorecimiento para el enriquecimiento ilícito’.



Además de esta empresa, la investigación se amplía a otros dos familiares de Cuéllar que presuntamente tienen diferentes contratos con la Alcaldía con un supuesto sobreprecio, según informaron los dos representantes del Ministerio Público.



Ortíz aseguró que desde mañana profundizarán la investigación (aún les falta revisar al menos dos bolsas de yute que se incautaron de las oficinas de Westeco) y esperarán una documentación que solicitaron a la Aduana Nacional sobre los detalles de la importación del dron.



Alfaro indicó, además que han enviado un requerimiento de información sobre la operación de una agencia Aduanera, ubicada en La?Paz, que realizó todo el papeleo para introducir el equipo al país, además de la firma importadora.



De acuerdo con los dos profesionales, en los próximos días pedirán, un informe a la Contraloría para conocer los informes de las auditorías y revisar toda la documentación referente a otras contrataciones que hubiese tenido la empresa Westeco.



Wilson Vilchez, abogado de Cuéllar, no respondió al teléfono, pero durante la audiencia del viernes, precisó que entre mañana y el martes presentará un recurso de apelación sobre la detención que resolvió la jueza Albania Caballero.

“La jueza hizo una fundamentación correcta del caso y por eso determinó la detención preventiva. No creo que surja la apelación”, indicó Alfaro.



Niega el servicio a Westeco

Cuando se llamó a las oficinas de M.R., respondió una señora de nombre Ana. A los pocos minutos A.C.B. se comunicó con EL?DEBER para precisar dos cosas: primero, que no prestó ningún tipo de servicio a la empresa Westeco y los fiscales lo están involucrando solo por ser el hermano de Paúl?Cuéllar y, segundo, él tiene documentación referente a un caso que denunció el periodista Carlos Valverde pero que exige que se haga investigación.

La empresa M.R. está ubicada en el barrio Héroes del Chaco de la tres Pasos al Frente