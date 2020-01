Iglesia denuncia violación a religiosa y avasallamiento

La Iglesia católica denunció ayer el secuestro y violación a una religiosa de 81 años y el robo de un vehículo en Coroico, en la zona de Yungas, de La Paz. El clero exige justicia y advierte que no es un hecho aislado, porque los predios en los que sirve la víctima son objeto de un intento de avasallamiento por algunos dirigentes de la comunidad de ese lugar.



El hecho, denunciado ayer por los obispos de la Iglesia católica, ocurrió la noche del martes 30 de agosto, a las 19:45.



La religiosa regresaba de una reunión pastoral cuando fue interceptada en la movilidad que manejaba; “fue secuestrada por cuatro personas que la subieron a otro vehículo y, siendo retenida de forma violenta y contra su voluntad, en la carretera de Caranavi, abusaron de la hermana y la dejaron en el camino substrayéndole incluso la camioneta”, informó el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Aurelio Pessoa.

Posteriormente, luego de cometer el delito, “la abandonaron en la zona de San Silverio.



No en el camino, más adentro. Tal vez pensaron que estaba muerta. Reaccionó, salió al camino hasta que fue rescatada por un taxi, cuyos pasajeros la reconocieron”. La llevaron a la parroquia y el director de la Universidad Autónoma Campesina (UAC) la condujo a un centro médico, relató el monseñor Juan Vargas, obispo de la diócesis de Coroico.



Vargas agradeció la labor de la Policía y la Fiscalía, e informó que hay tres personas detenidas por este tema.



El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, Mauricio Rocabado, comunicó que tres presuntos autores de la violación a la religiosa están detenidos en La Paz y serán presentados ante el juez cautelar en las próximas horas, reportó radio Fides.



“Tres estudiantes de la Universidad Autónoma Campesina de Carmen Pampa han sido aprehendidos como sospechosos de la violación por una comisión que se trasladó hasta Coroico para investigar este hecho”, indicó el jefe policial.



La abogada Sara Álvarez complementó que el vehículo fue encontrado el miércoles por la tarde en la región de Mapiri. “Se continuará con todo lo que establece la ley para que se haga justicia”, señaló.



Los presuntos autores se encuentran en celdas de la Policía y en el transcurso de hoy irán a una audiencia cautelar.



La abogada informó de que los detenidos fueron mostrados a la religiosa para ver si los reconocía, acotó que ella identificó al menos a uno y recalcó que “las investigaciones están avanzando muy bien”.



Móvil

La Iglesia señaló, en un comunicado leído por Pessoa, que este es “un crimen vil y brutal porque ha sido perpetrado en contra de una mujer, anciana y religiosa y porque quiso mellar la dignidad humana y espiritual de la hermana”. Pero este no es un hecho aislado, sino que tiene antecedentes.



Sin embargo, estableció que hay “razones para afirmar que es un hecho programado de forma calculada y fría. Desde hace tiempo, algunos dirigentes de la comunidad de Carmen Pampa intentan apropiarse de forma ilegal de propiedades de la Diócesis de Coroico y predios de la Unidad Académica Campesina, perteneciente a la UCB, y presta servicios a los jóvenes pobladores de todo el norte paceño”.



De hecho, las autoridades eclesiásticas confirmaron que las UAC de Carmen Pampa vive acosada por amenazas de los pobladores.

La abogada manifestó que son víctimas de “insultos y amenazas, sobre todo, en los últimos tiempos por el tema de saneamiento de las tierras. Sin embargo, quiero resaltar que no es la comunidad en su conjunto, esta es la primera agresión física que sufrimos”.



Pessoa reflexionó sobre esa situación. “Estamos al servicio de la población. Los jóvenes vienen de comunidades campesinas, por eso es importante que la comunidad nos deje trabajar en paz”, señaló.

Por ello, pidió garantías para que la labor académica de la UCB continúe en el lugar



589 abusos sexuales en el primer semestre

La directora nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Norma Hurtado, informó de que en el primer semestre de 2016 se registraron 31 casos de feminicidio y 589 hechos de abuso sexual.



Además se atendieron 630 denuncias por violación y 18.805 casos por violencia familiar y doméstica, que suman un total de 21.405 casos atendidos por esa institución.



"Hay 21.405 casos atendidos a nivel nacional, luego tenemos los de feminicidio con un total 31", informó Hurtado.



Agregó que la mayor cantidad de feminicidios registrados estuvieron en Cochabamba con 10 casos atendidos, en La Paz nueve y en Santa Cruz nueve, y en el resto del país tres.



Hurtado dijo que las principales causas de estos hechos son la falta de entendimiento entre las parejas, el factor económico y el excesivo consumo de bebidas alcohólicas.



La jefa policial señaló que respecto al primer semestre de 2015, los casos de feminicidio se redujeron.



Sin embargo, indicó que el total de la cantidad de denuncias se incrementó porque ahora las mujeres se animan más a denunciar.