Podemos niega ser financiado por Bolivia

El partido antisistema Podemos, de España, negó este viernes cualquier tipo de financiamiento ilegal que provenga desde Bolivia u otros países que componen la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba), es el caso de Venezuela, Ecuador y Nicaragua.



Uno de los fundadores de Podemos, exconsejero de Hugo Chávez criticado por sus ingresos en Latinoamérica, denunció una "caza de brujas" y negó toda financiación ilegal del movimiento, próximo al griego Syriza.



Juan Carlos Monedero, número tres del partido y allegado a su secretario general, Pablo Iglesias, atacó al Gobierno conservador de Mariano Rajoy y a la oposición socialista, a quienes su formación denuncia con regularidad como "la casta".



Monedero, exconsejero del presidente venezolano Hugo Chávez, muerto en 2013, dio explicaciones sobre sus ingresos, y en particular, sobre el pago de 425.000 euros por Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua en 2013.



Recursos del Banco del Alba



El dirigente explicó haber recibido estos fondos del Banco del Alba, formado por los bancos centrales de los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que reúne a nueve países de la región.



Dicho dinero fue pagado a su empresa, Caja de Resistencia, por la elaboración de un informe sobre "los procesos de armonización fiscal y financiera, teniendo como horizonte la posibilidad de compartir una moneda única o medios de intercambio en el continente latinoamericano que no tengan la dependencia del dólar", explicó.



Monedero, que no ocupa ningún cargo electo, desmintió que dichos fondos sirviesen para financiar a Podemos, creado en enero de 2014, lo que sería ilegal.



"Radicalmente no. No ha habido ni un euro de financiación de Caja de Resistencia a Podemos. Ni un euro", aseguró.



Pero también insistió en que no intentó pagar menos impuestos al declarar los ingresos mediante una empresa, como daban a entender algunos medios, pese a que en España el impuesto de sociedades es inferior al de las personas físicas.



Profesor de Ciencias Políticas, Monedero, de 52 años, se dirigió a una sala repleta de periodistas.



En las primeras filas se sentaron Pablo Iglesias y los dirigentes de Podemos, partido que desbarató el paisaje político español denunciando la corrupción y la austeridad implementada desde la crisis económica que estalló en 2011.



Recordando las declaraciones públicas del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la polémica en torno a sus impuestos, y las filtraciones a un diario, que citó como fuente a "cuerpos de la seguridad del Estado", Monedero anunció haber presentado dos denuncias por una posible vulneración a la protección de datos personales.