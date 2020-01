Aduana identifica nueva forma de alijo de autos

Marelene Ardaya, presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), informó este lunes que se identificó una nueva forma de introducir "autos chutos" a Bolivia y se encontró en Cochabamba una red que falsifica formularios de la Aduana, placas, rosetas.



De acuerdo con Ardaya, desde 2010 hasta agosto de 2016 ingresaron al país 15.926 motorizados que entraron al país como un vehículo turístico, pero estos no han salido de Bolivia.



“Hasta agosto de 2016 son 2.199 que no han salido del país, hicimos la investigación, infiltramos gente y encontramos de que en Cochabamba se están produciendo formularios falsos de la ANB. Estamos tras la pesca de aquellos”, señaló Ardaya.



Añadió que entre las zonas con más relevancia por donde han ingresado los vehículos con matrícula extranjera al país, pero que no han salido es por Kasani, Arroyo Concepeción, Beremejo y Villazón.