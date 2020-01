Ganaderos ven regularidad de precios

Los ganaderos de Santa Cruz garantizaron la provisión de carne para el mercado interno y el precio estable por fiestas de fin de año, pero demandaron ayuda para los pequeños productores golpeados por la sequía principalmente en la zona del Chaco, donde murieron al menos 20.000 cabezas de ganado.

“La carne no va a tener ninguna incidencia porque la zona del Chaco, si estamos hablando de las 20.000 cabezas muertas de 500.000 que hay, entonces no va a influir en el mercado”, apuntó el titular de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), José Vaca.



No habrá escasez

Vaca remarcó que no va a haber escasez de carne porque las 20.000 cabezas de ganado muertas “son terneros y vacas viejas que no estaban dentro del circuito de la oferta de la carne este año ni el próximo”.

El dirigente dijo que hace más de un mes llovió en la Chiquitania; ya hay ganado gordo de nuevo, la oferta es normal, y no hay pretextos para especular por fin de año.



Sin embargo, reclamó al Gobierno por la falta de ayuda a los productores pequeños que fueron afectados con la muerte de ganado.