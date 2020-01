¿Cómo filmar una película desde un celular?

En 2011, el director coreano Park Chan-Wook sorprendió a sus seguidores filmando una película íntegramente con el IPhone 4, titulada Night fishing. Chan-Wook venía de filmar éxitos como Oldboy y I'm a Cyborg, but that's OK, y aunque esa película no tuvo mucho éxito, sí dejó mucha curiosidad por lo que se vendría.

En 2015, el estadounidense Sean Baker filmó su quinta película, Tangerine, con tres IPhone 5s, lo que le ahorró muchos gastos y, además, fue elogiada como una de las mejores películas de ese año.

Ambas películas, Night fishing y Tangerine, son solo dos muestras de las posibilidades tecnológicas que se abren con estos dispositivos móviles.

En estos días, en la ciudad de La Paz, se desarrolla el Primer Festival de Celumetrajes 2017, en el que se enviaron más de 50 cortometrajes realizados en Latinoamérica.

Michael Maldonado es el director general del festival, y estuvo coordinando talleres en colegios y universidades de Chile, Ecuador y Bolivia, de donde salieron muchos de los cortometrajes participantes.

Estos son algunos de sus consejos (haga clic sobre la imagen para leer la descripción)

Maldonado menciona que filmar con celular puede considerarse un recurso bastante limitado, pero con una buena idea para el guion y algunas mejoras en el teléfono, esas limitaciones pueden quedar obviadas. “Lo importante también es manejar algo del lenguaje audiovisual y la composición de los planos”, recomendó Maldonado.

“Se necesita un rigor cinematográfico y profesional para poder lograr buenos productos”, expuso Maldonado.

Cuando el boom del cine digital llegó al cine, a comienzos de este siglo, se habló mucho del alcance que se podía tener, hubo gente a favor y en contra del mismo. La filmación en un smartphone es un paso más hacia la evolución tecnológica. “Hoy (ayer) tuvimos una charla en la UMSA con académicos de ciencias sociales, donde se dijo que esta evolución tecnológica permite que el celular transgreda ciertas condiciones, porque cada vez hay más dispositivos con mejor resolución y de llegadas tecnológicas, ahí está el ejemplo de la película Tangerine”, expuso Maldonado.



El Primer Festival Internacional de Celumetrajes se realizará el próximo año en Ecuador. Para esta primera edición fueron seleccionados 14 videos, en los géneros documental, ficción y videoclip. El festival concluye mañana.