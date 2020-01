Exfutbolistas se sienten difamados por Murillo

Los exfutbolistas Juan Berthy Suárez y Eduardo Jiguchi están indignados y decepcionados. Aseguraron, por separado, que el senador opositor Arturo Murillo (UD) los dañó a ellos y a sus familias por lanzar una falsa denuncia de dotación de tierras.



Suárez aseguró que participó de una convocatoria pública del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), pero no continuó con el proceso porque las tierras estaban lejos de la ciudad y no había caminos de acceso.

“Aquí no hubo tráfico de influencias ni de nada, me presenté a una convocatoria pública como cualquier ciudadano, así como lo hicieron otras 15 personas, pero después desistí de continuar porque las tierras están ubicadas a más de 230 km al este de Santa Cruz de la Sierra”, afirmó Suárez, exdelantero del DC United de EEUU.



Murillo denunció el martes que los exjugadores Eduardo Jiguchi, Leonardo Fernández y Juan Berthy Suárez se adjudicaron terrenos de 500 ha, cada uno, en el municipio de Pailón. Estimó el valor de las tierras en $us 500.000.



Sin embargo, Jiguchi ratificó ayer la versión del director nacional del INRA, Jorge Gómez, de que se adjudicó legalmente 50 hectáreas de tierras por un precio de Bs 10.000.



“Me duele que se digan tantas falsedades. Mi familia es la más afectada y está sufriendo por las mentiras que dice este señor”, señaló Jiguchi, exdefensor de la Verde, en alusión al senador Murillo.



Aseguró que hasta la fecha no ha podido llegar a las tierras porque no tienen camino de acceso. “Pedí al INRA que me devuelva el dinero, pero no se pudo. Simplemente invertí mis humildes quintos en lo que consideré un bien”, dijo