El avión de Egyptair se estrelló y no descartan un atentado terrorista

El presidente francés, François Hollande, confirmó hoy que el avión de Egyptair, que desapareció esta madrugada cuando cubría la ruta París-El Cairo, "se ha estrellado y se ha perdido". No se descarta la hipótesis de un atentado terrorista.



Hollande insistió en que no hay que descartar ninguna hipótesis, incluida la terrorista, y señaló que su país está en contacto con las autoridades griegas y egipcias para enviar aviones y barcos que puedan participar en la búsqueda del aparato.



Expertos privilegian hipótesis del atentado



Todas las hipótesis están abiertas en la desaparición el jueves de un avión egipcio con 66 personas a bordo, pero los primeros elementos y el contexto geopolítico apuntan a un atentado, según los expertos.



¿Qué conocemos de las circunstancias de la desaparición?



El vuelo MS804 París-El Cairo de EgyptAir desapareció de los radares a las 00H45 GMT (02H45 de El Cairo), en el espacio aéreo egipcio, a "30 o 40 millas (48 a 64 km) de la costa" norte del país, indicó el vicepresidente de la compañía nacional egipcia. El ejército aseguró que no se había emitido "ningún mensaje de emergencia".



¿Se puede pensar en un accidente?



"No se puede descartar ninguna hipótesis", declaró el primer ministro francés, Manuel Valls. Los presidentes francés y egipcio, François Hollande y Abdel Fatah al Sisi, acordaron establecer una "estrecha cooperación" para determinar "lo más rápidamente las circunstancias de esta desaparición".



Para el experto en aeronáutica Gérard Feldzer, "un problema técnico grave (...) parece poco probable". Interrogado por la AFP, destacó que el A320 "era relativamente reciente", de 2003, y que se lo considera un aparato fiable. "Es el avión de medio alcance más vendido en el mundo, cada 30 segundos un A320 aterriza o despega", precisó.



La desaparición se produjo además en condiciones de vuelo "absolutamente estables", señaló explicó Jean-Paul Troadec, exdirector de la Oficina de Investigaciones y Análisis (BEA), en declaraciones a la radio francesa Europe 1.



¿El avión pudo ser derribado, de forma intencionada o por error?



Feldzer considera poco probable la hipótesis del tiro intencionado, que sea de un misil tierra-aire (probable causante del siniestro del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en Ucrania en julio de 2014), como mar-aire (como el lanzado desde un crucero de combate estadounidense contra el vuelo 655 de Iran Air en julio de 1988).

A 37.000 pies de altura (11.000 metros) y lejos de las costas, el aparato estaba además fuera del alcance de eventuales misiles portátiles en manos de grupos insurgentes de Oriente Medio.



El aparato pudo ser derribado por otro avión o por error, "pero creo que [en ese caso] ya lo sabríamos", dijo Feldzer. El norte de Egipto, cerca de las costas de Israel y de la Franja de Gaza, es "la zona más vigilada del mundo, inclusive por satélite", y por lo tanto "ese tipo de información es mucho más difícil de ocultar", explicó.



¿Un atentado con explosivo?



Esa pista parece la más probable. El hecho de que no se enviara un mensaje de emergencia da a entender que hubo un "acontecimiento brutal", que podría ser un "atentado", según Troadec.



"Damos prioridad evidentemente al atentado, el contexto político lo propicia", dijo Feldzer. Francia, duramente golpeada en 2015 por el grupo Estado Islámico, y Egipto, donde Al Sisi derrocó al presidente islamista democráticamente elegido Mohamed Mursi, son dos países en la mira de grupos yihadistas. Pero "en general, este tipo de atentados, si es el caso, es reivindicado", precisó.



¿Cómo explicar la posible presencia de explosivos a bordo?



Según las primeras informaciones, el aparato había efectuado el miércoles varios trayectos entre Egipto y Francia. "La bomba colocada a bordo en (el aeropuerto parisino de) Roissy o en El Cairo es algo posible", puesto que resulta muy difícil controlar "al 100% un aeropuerto, incluso si Roissy está muy vigilado. No es una hipótesis que se pueda descartar", dijo Feldzer a la AFP.

"Lo primero que se tiene que hacer es recuperar los restos, que darán indicaciones sobre el accidente (...) Si hubo una explosión, quizás haya rastros de explosivos", dijo Troadec.